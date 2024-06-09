Çanakkale Gençlik Çalıştayı başladı

Çanakkale'de yaşayan 15-30 yaş arasındaki gençlerin; eğitim, gençlik, kariyer, dilek-şikayet ve kültür alt başlıklarında yaşadıkları sorunlara yapıcı çözüm önerileri sunacakları Çanakkale Gençlik Çalıştayı, 7 Haziran 2024 Cuma günü düzenlenen açılış programı ile başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda genç katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çalıştayın Çanakkale için büyük bir önemi olduğunu vurgulayarak; “Hem gençler hem de Çanakkale'miz için önemli bir çalıştaydayız. Gençler ile ilgili yapacağımız çalışmalarda, onların yaşamlarında önlerine çıkan engelleri kaldırma noktasında yine gençler ile birlikte hareket etmek zorundayız. Gençlerin önünde birçok engel var ama onlar bu engelleri aşabilecek kapasitedeler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman ifade ettiğimiz güzel bir sözü vardır; 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır'. Bu doğrultuda, hiçbir zaman umutsuz olmayacak ve mücadele edeceksiniz. Sizler bilginizle, çağdaş teknolojiyi takip ederek hem ülkenize hem de topluma önemli katkılar vereceksiniz. Bu nedenle de bu çalıştayı önemsiyoruz. Bu çalıştayın bir önemi de 3 günün sonunda önemli bir sonuç bildirgesi yayımlanacak olması. Biz de bunu yakından takip edeceğiz. Sizler ile ilgili her konuda yanınızda olmaya çalışacağız. Gençlik Çalıştayımızın gençlere ve Çanakkale'mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk günü sunumlar ile devam etti.

Öte yandan, “Gençlik, Gençler için Çalışıyor!” temasıyla düzenlenen çalıştayda gençler; eğitim, gençlik, kariyer, dilek-şikayet, kültür ve serbest kürsü başlıkları olmak üzere 5 farklı alanda yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunarak, çözüm önerileri sunacak. Seramik Müzesinde 7 Haziran 2024 Cuma günü başlayan çalıştay, 9 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.