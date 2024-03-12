Çanakkale Destanı’nın yıldönümüne Bursa'dan anlamlı sergi

Çanakkale Destanı’nın 109’uncu yıl dönümünde 18 Mart Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi 13-19 Mart tarihleri arasında Bursa'da bir kez daha ziyaretçilere açılıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en seçkin markalarını ziyaretçileriyle buluşturan Sur Yapı Marka AVM, Çanakkale Zaferi’nin 109’uncu yılını 18 Mart Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi’ ile anıyor.

20’nci yüzyılda insanlığın şahit olduğu en kanlı savaşlardan biri olan Çanakkale Savaşı’nda atalarımızın yazdığı destanı yüreklerimizde canlandıracak 18 Mart Çanakkale Zaferi Bağımsızlık Objeleri Sergisi, 13-19 Mart tarihleri arasında Sur Yapı Marka AVM’nin -1’inci katında olacak.

TOP MERMİSİNDEN ASKER MATARASINA YÜZLERCE OBJE...

Çanakkale’de düşmana karşı kullanılan yüzlerce top, tüfek, kılıç, dürbün, tabanca mermileri ve bu mermilere ait kovanların yanı sıra, şehit ve gazilerimize ait fotoğraf makineleri, palaskalar, pusulalar, madalyonlar, tabak, çatal, kaşık, yiyecek kapları, sabunlar, tütün keseleri, mataralar sergide yer alacak. Ayrıca, destansı savunmaya ait orijinal fotoğraflar ve döneme ait tarihi değere sahip dergiler de sergide görülebilecek.