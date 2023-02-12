Can kurtarabilmek için acısını yüreğine gömüp görevinin başına döndü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgesine hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekibinde yer alan İtfaiye personeli Harun Kayışlı’nın hikayesi yürekleri sızlattı.MANİSA (İGFA) - Depremin yıktığı Kahramanmaraş’taki ablası Fatma Karaokur’dan haber alamayınca bölgeye hareket eden itfaiye personeli Harun Kayışlı, ablasının enkaz altında kaldığını öğrenip kurtarma çalışmasına katıldı.

Çalışma sonucunda eniştesi ve yeğeni sağ çıkarılan Kayışlı, ablasının cansız bedenine ulaştı. Yaşadığı büyük acıya rağmen defin işlemlerini tamamladıktan hemen sonra, ailesiyle vedalaştı ve başka canlar yanmasın düşüncesiyle görevinin başına döndü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş de, deprem bölgesinde acısını kalbine gömen ve yeniden arama kurtarma faaliyetlerine başlayan Harun Kayışlı ile bir araya gelerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Defin işlemlerini tamamladığı ablasının acısını kalbine gömen ve başka canlar yitip gitmesin diye deprem bölgesinde bir can daha kurtarabilmek için yeniden arama kurtarma faaliyetlerine katılan Harun Kayışlı’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, çalıştığı bölgede taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Memiş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Bu acının tarifi yok. Hepimizin yüreği sızlıyor. Rabbimden dileğim, Fatma ablamız gibi tüm hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Harun kardeşime de sabırlar diliyorum. Böyle zorlu şartlarda yeniden görevine devam ettiği için de Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.