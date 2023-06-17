Can Dostum projesi kalıcı etki yarattı

"Can Dostum" sosyal sorumluluk projesi, hayvan haklarına dikkat çekmeyi amaçlayarak Ankara Hayvan Kurtarma Derneği ile Gordion ziyaretçilerini bir araya getirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara’da bulunan Gordion Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen "Can Dostum" sosyal sorumluluk projesi, hayvan haklarına dikkat çekmeyi amaçlayarak Ankara Hayvan Kurtarma Derneği ile Gordion ziyaretçilerini bir araya getirdi. Kâr amacı gütmeksizin organize edilen projede, stant alanlarından elde edilen tüm gelir, Hayvan Kurtarma Derneği'ne bağışlandı.

Köpek Koleji sahibi eğitmen Tarkan Özvardar ve Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Köklü tarafından gerçekleştirilen söyleşiler, bilgilendirme seminerleri, özel eğitimli köpek ve robot köpek gösterileri gibi etkinliklerle zengin bir program sunuldu. Projede çocuklar için mama kabı boyama atölyeleri gibi etkileşimli aktiviteler yer aldı. Barınaktaki hayvanların fotoğraf ve künyelerinin yer aldığı özel bir "Bağış Panosu" da hazırlandı. Ziyaretçiler, bu panoda belirledikleri köpekler için mama bağışında bulunarak "Can Dostu Sertifikası" almaya hak kazandılar.