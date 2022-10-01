Can dostları 'Sahiplen İstanbul'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile bakımevlerindeki dört ayaklı dostlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. “Sahiplen İstanbul” projesi sayesinde şimdiye kadar 100’e yakın köpek, sahiplendirildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı İpek Kıraç öncülüğünde kurulan, akıllı telefonlara indirilebilen SemtPati uygulaması ile İBB Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevleri'nde bulunan patili dostlarımız, ömürlük yuvalarına kavuşuyor. İBB, İstanbul Gönüllüleri ve SemtPati iş birliği ile başlayan “Sahiplen İstanbul” projesi sayesinde şimdiye kadar 100’e yakın köpek sahiplendirildi. SemtPati uygulamasının yaklaşık 30 bin aktif kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşarken faklı illerden kayıt olanlar da mevcut.

İBB VE KOÇ DA SAHİPLENDİ

İBB’nin bakımevlerindeki köpekleri sahiplenmek isteyenler, ücretsiz indirilen SemtPati uygulaması ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru formunu dolduran hayvanseverler, İstanbul Gönüllüleri ve İBB Veteriner Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından hayvan dostlarına kucak açıyor. Hayvan sağlığı ve bakımıyla ilgili temel bilgilerin de sunulduğu “SemtPati” mobil uygulamasında, her köpeğin yaş ve cinsiyet bilgileri ile fotoğrafı da yer alıyor. Koç Grubu’na bağlı şirketler SemtPati uygulaması ile 40 köpek sahiplenirken, İBB’nin çeşitli iştirakleri de toplamda 32 hayvana yuva oldu. Son olarak bir köpek sahiplenen KİPTAŞ’ın Genel Müdürü Ali Kurt da 4 Ekim Hayvan Hakları Haftası kapsamında, sokak hayvanlarının sahiplenilmesine dikkat çekti.

İSTANBUL GÖNÜLLÜLERİ DENETLİYOR

İstanbul Gönüllüleri, SemtPati uygulaması ile hayvan sahiplenmek isteyen ailelerin koşullarını denetliyor. Gerekli ekipmanların ve sahiplenilmek istenen hayvanın kalacağı yerin şartlara uygun olup olmadığının kontrolünü sağlayan İstanbul Gönüllüleri, köpeklerin ilk eğitimini de veriyor. İstanbul Gönüllüleri’nden Pınar Satıoğlu ise “Sahiplen İstanbul’ projesinin en büyük özelliği köpeklerin mizaç testinden geçen, tasma adaptasyon eğitimi yapılan köpekler olmasıdır. İBB köpek eğitmeni tarafından vatandaşlarla buluşturulan köpeklerin sahiplenme sonrası takibi İstanbul Gönüllüleri tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.

“ONUN GÖREN GÖZÜ BİZ OLDUK”

Beylikdüzü’nde yaşayan Cebbar ailesi 3 buçuk yaşında olan Gece’yi 6 ay önce SemtPati uygulaması üzerinden sahiplendi. SemtPati uygulaması üzerinden Gece’nin Sarıyer Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda olduğunu gördü. 2 gün içinde Gece’yi sahiplendiklerini belirten Zafer Cebbar, “SemtPati uygulamasını gördük. İndirdik ve Gece’yi gördük. Bakımevinde de görmeye gittik ve çok sevdik. Aşıları yapılmıştı. Karnesini çıkarttık. O zamandan beri de bizimle beraber” dedi. Gece’nin bir gözünün görmediğini söyleyen Cebbar, “Gece’nin bir gözü görmüyor, onun gören gözü biz olalım istedik. 3 çocuğumuz var. Gece bizim 4. çocuğumuz oldu” diye konuştu.

“KÖPEKLERE DOKUNAMAZDIM BİLE…”

Bağcılar’da yaşayan Yaşar ailesi de SemtPati uygulaması aracılığı ile 3 haftadır Tarçın’a yuva oluyor. Tarçın ile kendi köpek korkusunu yendiğini anlatan Birgül Yaşar, çocukları Devrim (14) ve Rüzgar’ın (10) sorumluluk duygusunun geliştiğini söyledi. “Ben çok da taraftarı değildim ama çok iyi yapmışız” diyen Yaşar, “SemtPati uygulaması üzerinden başvurduk. Barınağa gittiğimizde Tarçın diğer köpekleri sevmemize engel oldu. Aslında biz Tarçın’ı değil, Tarçın bizi seçti. İyi ki de bizi seçmiş. Seçtikten sonra 1 saat içinde işlemlerimiz tamamlandı. Ben sokaktaki köpeklere dokunamazdım bile ama Tarçın’dan sonra her şey değişti. Her hayvanın sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.