Can dostlara 5 yıldızlı yeni yuva

Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ile Türkiye'ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, merkez içerisinde anneli yavrular ve yasaklı ırklar için yeni bir yaşam alanı oluşturdu. İnşaat çalışmaları tamamlanan tesis, sahipsiz misafirlerine 5 yıldızlı bir konfor yaşatacak.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Sokakta yaşayan can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirildiği Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi, beslenme ve tedavi ihtiyaçları bulunan hayvanlara kucak açıyor. Çalışmalarını her geçen gün artıran merkez anneli yavrular ve yasaklı ırklar için yeni bir yaşam alanı oluşturdu. İnşaat çalışmaları tamamlanan ve yaklaşık bir ay sonra hizmet verecek tesis özellikleri ile de sahipsiz misafirlerine 5 yıldızlı bir konfor yaşatacak.

5 YILDIZLI YENİ YAŞAM ALANI

Birbirinden bağımsız 88 gözden oluşan ünitede can dostların iklim şartlarından etkilenmemeleri için tüm şartların hazırlandığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "Son yıllarda yasaklı ırklar ile ilgili çıkan kanunlar çerçevesinde kayıt altına alınmayan hayvanları bakım merkezimizde misafir ediyorduk. Artık bu dostlarımız bundan sonra hayatlarını bizimle geçireceği için biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak onlar için yeni konforlu bir yaşam alanı oluşturduk. İnşaat çalışmaları bitti. Yaklaşık bir ay sonra hayvanlarımızın buraya naklini yapacağız.” Diyerek, “Burası 88 gözden oluşuyor. Hem açık hem kapalı alanı mevcut. Kapalı alanların tamamı alttan ısıtmalı bir sistem ile donatıldı.Burası hem anneli yavrularımız hem de yasaklı ırklar için sağlıklı, temiz, hijyenik ve değişen iklim koşullarından zarar görmemeleri için 5 yıldızlı bir konfor alanı oldu" diye konuştu.

SAHİPSİZ HAYVAN KALMASIN DİYE...

Türkiye'nin en modern ve en kapsamlı Hayvan Bakım Merkezi'ne sahip olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, "Böylesine donanımlı bir ortamda sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç can dostlarımızı hem tedavi ediyoruz hem de koruma altına alıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla sokak hayvanlarımızın hem yaşam haklarını koruyor hem de hayat standartlarını yükseltiyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz" dedi.