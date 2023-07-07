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'Çamurlu Eller' seramiğe şekil veriyor
YAŞAM 07.07.2023, 10:28
Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken, her gün farklı bir branşta düzenlenen atölyeler yoğun ilgi görüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunarak tatili eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyenler Sanatevi'nde buluşuyor.
Sanat Atölyeleri çerçevesinde seramik tasarımcısı Aslı Nalbantoğlu nezaretinde özel bireylere yönelik olarak düzenlenen “Çamurlu Eller” seramik atölyesi haftada 1 gün ve 5 farklı yaş grubunda yapılıyor.
Etkinliğe katılan öğrenciler ilk derslerinde büyük bir heyecanla ve özenle kendi kupalarını yaptılar. Bozüyük Belediyesi Sanat Atölyeleri “Bir Mekik Bir İp” Atölye çalışması ile devam edecek.
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