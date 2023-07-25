Çamlık vatandaşların gözdesi oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Çamlık, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla doğal dokusuna uygun, nefes alan bir görünüme kavuşturulmasının ardından vatandaşların akınına uğruyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hassasiyetle yaklaştığı Çamlık, yapılan düzenlemelerin ardından cazibesi artan turizm noktalarından biri haline geldi. Araç girişinin kapatılarak ses ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiği, çevre düzenlemesi ve iklim yapısına uygun yeni fidan dikimleriyle daha doğal bir hal kazanan Çamlık’ta doğal dokuya uygun yapılan sosyal tesis her gün dolup taşıyor.

VATANDAŞLAR ÇAMLIK’I ÇOK BEĞENDİ

Ünye Çamlık mesire alanında yapılan çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar, hayata geçirilen çalışmalarla Çamlık’ın çok özel ve güzel bir mekâna dönüştüğünü belirttiler. Çalışmalar öncesi bölgenin yabani otlarla dolu olduğunu ve insanların tedirginlik yaşadığını aktaran vatandaşlar, çalışmalar sonrasında aileleri ile birlikte gönül rahatlığı ile zaman geçirdiklerini belirterek çalışmalar dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.