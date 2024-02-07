Çambaşı Yaylası Palandöken'e rakip mi oluyor?

Ordu Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerine yönelik Çambaşı Yaylasına yaptığı ücretsiz ulaşımdan yaklaşık 3 bin kişi yararlandı. Kendi imkanlarıyla Çambaşı’na giden vatandaşlar, kayak keyfi yaşarken, Çambaşı Yaylası, Palandöken'e rakip olma yolunda ilerliyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesinin yarıyıl tatili ve Çambaşı Kar Festivali nedeniyle ücretsiz ulaşım imkânı sunduğu yaylaya ilgi yoğun oldu. Yarıyıl tatilinde hafta sonuna rastlayan 26-27- ve 28 Ocak tarihleri ile 2-3-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Çambaşı Yaylası’na ücretsiz ulaşımda toplam 167 minibüs yaklaşık 3 bin çocuk ve ebeveyni yararlandı. Modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle Çambaşı Yaylası’nın bütün imkanlarını kullanan öğrenciler aileleri ile birlikte keyifli bir tatil geçirdiler.

“BİZLER İÇİN BİR DEĞİŞİKLİK OLDU, ÇOK MEMNUN KALDIK”

Tatil boyunca sayısız seferler ile Çambaşı Yaylası’na giden vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin bu fırsatı sundukları için oldukça mutlu olduklarını ifade ettiler. Öğrenci ve aileleri “Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu uygulama bizler için çok iyi oldu. Burada çok eğlendik. Yarıyıl tatilinde bizler için bir değişiklik oldu, güzel bir tecrübeydi. Çok memnun kaldık, bayağı da kalabalık var” şeklinde konuştular.

KAYAK TESİSLERİ HAFTA SONU DOLDU TAŞTI

Öte yandan kendi imkanları ile birlikte Çambaşı’na giden vatandaşların da ilgisi oldukça yoğun oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sadece hafta sonunda Doğa Kayak Tesisleri’nde yaklaşık 10 bin kişiyi ağırladıklarını belirtti.

Son yıllarda yaylaya yaptıkları yatırımlarla Çambaşı’nın turizm cazibesini arttırdıklarını belirten Başkan Güler, “Burası bir çekim merkezi haline geldi. Gördüğünüz gibi buraya yoğun bir ilgi var. Sadece bugün 10 binin üzerinde katılım oldu. Böylelikle buranın ekonomisine de katkı sunduk. Güzelliklerimizi duyurup, tanıtıyoruz. Bizim en büyük kazançlarımızdan bir tanesi Karadeniz’in güzel şehirlerinden biri olmak. Mutluluğun resmi bu” dedi.