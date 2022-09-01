Cam mozaik seccade İstanbul'da sergileniyor

Yapımı 7 ay süren cam mozaik seccade Skyland HOM’da sergileniyor.İSTANBUL (İGFA) - Tasarımı sanatla buluşturan dekorasyon merkezi Skyland HOM çatısı altında yer alan Galeri Birimza, 80 binin üzerinde cam mozaikin tek tek elle işlenerek bir araya getirilmesiyle oluşturulan 8 metrekarelik “İkindiyi Beklerken” adlı seccadenin sergilenmesine ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 10 kişilik bir ekip tarafından 7 ayda tamamlanan seccade, ilk kez 2018 yılında Ayasofya’da sergilendi. Sergilendiği ilk günden itibaren yoğun ilgi gören seccade, kullanılan üretim tekniği açısından dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Seccadenin tasarımcısı Aysel Ergül yaptığı açıklamada, seccadenin kullanılan teknik ve verilen emek açısından çok özel bir eser olduğunu belirterek, "Normalde seccade, kumaş dokuma ile yapılır; ancak biz bu seccadeyi cam mozaik ile yaptık. Yüzde 50’den fazlası altın olmak üzere 80 binin üzerinde parça, tek tek yapıştırılarak büyük bir emek ile yapıldı. Yurt dışında da halı şeklinde yapılmış mozaikler var; fakat onlar tamamen zemine döşemeli oluyor. Bu, hareketli bir obje; duvara da asabilirsiniz, katlayabilirsiniz, kıvırabilirsiniz de” dedi.

Seccadenin üzerindeki motiflerin anlamları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ergül, "O anlamlar, herkesi başka bir yere götürüyor. Seccadenin alt köşesindeki koruyucu tılsım motifi, kişiler namaz kılarken dış etkenlerden etkilenmesin diye yer alıyor. Mihrabın nişinde bulunan hayat ağacı motifi ise cennetin kapısını ve sonsuz yaşamı sembolize ediyor. Dünya mozaiklerinde başka ülkelerin halısı gösterilirken biz de yaptık diyebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Biz Türklerde dokumacılık çok önemli bir yere sahip. Bizler bu değerleri terk etmemeliyiz" diye konuştu.