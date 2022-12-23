Cam Atatürk portresi Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

Şişecam’ın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı 10 Kasım “Paramparça” filmindeki cam Atatürk portresi 31 Mart 2023 tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenecek.İSTANBUL (İGFA) - Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam’ın, 10 Kasım’da Kurucusu Ulu Önder’i anmak için hazırladığı “Paramparça” filminde hayat bulan Atatürk portresi büyük ilgi görmüştü.

İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger tarafından 4028 çekiç darbesiyle yaratılan camdan Atatürk portresini yakından görmek isteyenler için Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenmeye başlayan eser, 31 Mart 2023 tarihine kadar ziyaretçiye açık kalacak.