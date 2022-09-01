Çalışanlar 'uzaktan' ve 'hibrit' modeli sevdi

Uzaktan ve hibrit çalışma, iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken ve artık geri dönüşü olmayan bir trend. Grafton’un yeni raporunda yeni çalışma düzeninin neden kalıcı olacağına dair dikkat çekici tespitler yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi döneminde sık kullanılan tabirle, yeni normal çalışma düzenimiz uzaktan ve hibrit çalışma modeli oldu.

İnsan kaynakları endüstrisinde lider bir güç olan Gi Group Holding’in global markası Grafton’un hazırladığı rapora göre; Uzaktan ve hibrit çalışma, iş arayanlar ve çalışanlar için çok önemli bir etken ve artık geri dönüşü olmayan bir trend.

Raporu değerlendiren Grafton Direktörü Sancar Tok, İK liderlerinin yüzde 95'inin pandemi sonrasında çalışanlarının en azından bir kısmının uzaktan çalışmaya devam edebileceği konusunda hemfikir olduğuna dikkat çekti. Tok, Grafton’un yeni raporunun yetenek açığında rekabetçi kalmak isteyen şirketlere rehberlik edeceğinin altını çizdi.

Grafton’un yeni raporunda yeni çalışma düzeninin neden kalıcı olacağına dair dikkat çekici tespitler var:

· Yöneticilerin yüzde 63'ü ve çalışanların yüzde 74'ü genel olarak olumlu bir uzaktan çalışma deneyimine sahipler.

· Yeni modelin işyerlerindeki sirkülasyonu doğrudan etkilediği ve uzaktan çalışma modeline geçişin, çalışan devrini yüzde 12 oranında azalttığı görülüyor.

· Yapılan araştırmaları şirketlerin %89'unun esnek çalışma konusunda önlemler uyguladığını gösteriyor.

· Çalışanların yüzde 54'ünün daha fazla esneklik sunan bir iş bulmaları halinde işlerini değiştireceklerini söylemesi şirketlerin esnek çalışma önlemleri alarak doğru strateji uyguladıklarına işaret ediyor.

· LinkedIn’in verilerine göre ise Şubat 2022'de yayınlanan uzaktan iş ilanlarının, tüm iş ilanlarının yüzde 20'sinden bile daha azken, yapılan tüm başvuruların yüzde 50'sini oluşturması değişimin neden kalıcı olduğunun altı çiziliyor.