Çalgı yapım ustaları İzmir'de buluştu

Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), 2015 yılından bu yana İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı(İKSEV) iş birliği ile sürdürdüğü Uluslararası Çalgı Yapımı Atölyeleri’nde bu yıl, Türk ve yabancı çalgı yapım ustalarını, ustalık sınıfı niteliğindeki “İzmir Buluşmaları” etkinliğinde bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) “2. İzmir Buluşmaları: Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi” kapsamında, İzmir Kültür ve Sanat Eğitim Vakfı (İKSEV) iş birliği ile düzenlediği keman ve yay yapım atölye çalışması başladı.

Bu alanda uluslararası düzeyde ödül sahibi Andrea Frandsen (Danimarka), François Denis (Fransa), Gilles Duhaut (Fransa) ve Helena Beaury’nin (Fransa) yanı sıra; Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Halide Karabiber, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Öğr. Gör. Sinan Uçar ve çalgı yapımcısı İsmail Kaya; DEÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı-Yapımı Anasanat Dalı Öğr. Gör. Dr. M. Ufuk Güler nezaretinde atölye çalışmasında görev alacak. 26 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İKSEV Karataş Binası’nda 5 gün sürecek atölye çalışmasında üç yay ve beş keman yapımcısı, uluslararası standartta keman ve keman yayı yapımına ağırlık verecek.

Ustalık sınıfı niteliğindeki atölye çalışmasının DEÜ Devlet Konservatuvarı ve İKSEV ile hayata geçirilen uluslararası etkinliklerin bir parçası olduğunu vurgulayan Güler, “Bunun öncesinde, Üniversitemiz Çalgı Onarımı-Yapımı öğrencilerimiz ile bu alanda dünyaca ünlü isimleri, atölye çalışması kapsamında bir araya getirmiştik. Bu atölye çalışmamız ise ustalık sınıfı niteliğinde bir projenin ürünü olarak dikkat çekiyor. Alanında yerel ve uluslararası düzeyde ünlü isimleri burada ağırlayarak, uluslararası seviyede farklı bir boyutta yapılan keman ve keman yayı yapımında bu standardı yakalamaya çalışıyoruz” dedi.

Güler ayrıca, 2016 yılında yapılan benzer bir atölye çalışması sırasında oluşturulan kemanların, Türk bayrağı temasıyla özel tasarım logo ile tasarlandığını ve bu özel logolu kemanların Danimarka’da bir koleksiyonerde bulunduğuna dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, 30 Eylül 2022 Cuma günü aynı zamanda “Traité de Lutherie” isimli çalgı geometrisi kitabının yazarı olan Francois Dennis tarafından İKSEV’de bir de seminer verileceği öğrenildi.