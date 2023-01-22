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Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları başladı

YAŞAM 22.01.2023, 11:00
Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ilkini düzenlediği Gençlik Buluşmaları’nda başarılı gazeteci Adem Metan ve shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan Denizlili gençlerle buluştu.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Buluşmaları programının ilkini gerçekleştirdi. Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları programının ilk konukları başarılı gazeteci Adem Metan ve shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan olurken, davetliler unutulmaz bir akşam yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve çok sayıda genç katıldı. Metan ve Alkan, davetlilere teknoloji başta olmak üzere, sosyal medya, inovasyon ve girişimcilik konularında merak edilenleri anlatarak yeni nesil medya hakkındaki bilgi birikim ve tecrübelerini paylaştı.

Başarılı gazeteci Adem Metan ve shiftdelete.net’in kurucusu Hakkı Alkan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni Türkiye’de eşi benzeri olmadığını dile getirerek, böylesi önemli bir tesisi kazandıran Başkan Osman Zolan’a teşekkürlerini iletti. Gazeteci Adem Metan, “Anadolu’nun önemli bir şehrinde böylesi bir kültür merkezini bulmak beni çok şaşırttı. Gerçekten hayran kaldım. Emeği geçenleri, burayı yapanları, vesile olanları tebrik ediyorum” diye konuştu. Hakkı Alkan ise Denizli’ye ilk kez geldiğini ve hayal ettiğinden çok daha güzel ve potansiyeli olan bir şehirle karşılaştığını söyledi.

Konferansın sonunda sahneye çıkan Başkan Zolan, keyifli ve ufuk açıcı bir program gerçekleştiren Adem Metan ve Hakkı Alkan ikilisini tebrik ederek, Türkiye’nin yaşadığı değişimleri kendi hayatından örneklerle paylaştı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençler için gençlerle birlikte yaptığı projeleri de anlatan Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin de kentte gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda pek çok önemli çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gençlere ‘Çalışmaktan ve gayret etmekten vazgeçmeyin’ diyen Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti; “Gayret etmek, vazgeçmemek ve yılmamak gerekiyor. Allah’ım gayretin sonucu güzel veriyor. Kader, gayrete aşık. Gençler bizim geleceğimiz, onlara bizim ışık tutmamız gerekiyor. Sizlerin bugün ki etkinliğiniz çok büyük katkı sağladı. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık” diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan, Adem Metan ve Hakkı Alkan’a üzerinde Denizli horozu figürü bulunan kaide hediye etti. Programın ardından gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Zolan gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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