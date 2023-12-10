Büyükşehirin ulaşım seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede sürdürdüğü yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kumru’da çalışan ekipler, Kurtuluş Mahallesi’ni beton yol ile buluşturuyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve grup yollarında sürdürdüğü asfalt seferberliğine ek olarak arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık veriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce devam eden çalışmalar aralıksız bir şekilde ilerliyor.

2 KM’LİK YOL BETON İLE BULUŞUYOR

Ordu’da asfalt ve beton yol seferberliğine devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Kumru-Korgan bağlantı yolu olan Kurtuluş Mahallesi’ni konfora kavuşturuyor. Toplam uzunluğu 2 kilometre olan yol ağında çalışan ekipler, 700 metrelik bölümde çalışmaları tamamladı. Ekipler geriye kalan bölümlerinin bitirilmesi için de yoğun mesai yürütüyor.

MAHALLE MUHTARINDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Şinasi Dursun Ordu Büyükşehir Belediyesinin Kumru’da yoğun tempoda çalıştığını söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

Muhtar Şinasi Dursun konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyemizin ilçemizde yapmadığı yol çok az sayıda kaldı. Bu yol Kumru, Korgan bağlantı yolu. Çok aktif bir güzergâh. Başka bir alternatif yolumuz burada yok olanda yok uzakta. Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey’e yapılan yatırım ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.”