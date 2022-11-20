Büyükşehir’in kadın alanında yaptığı uygulamalar anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ortaklığı ile 17, 18 ve 19 Kasım tarihlerinde ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler çalıştayı düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Burcu Yalta Özgür de, ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzalayan belediyeler çalıştayına katıldı. Çalıştayda, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadın alanında yaptığı çalışmalardan uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu tarafından; Büyükşehir Belediyesi’nin kadına yönelik şiddete karşı yaptığı çalışmalar ve verdiği hizmetler anlatılırken, bunlarla ilgili uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

Hasoğlu Dokucu çalıştayda ayrıca; Üretici Kadın Stantları, Evimiz Atölye Projesi, Çocuk Gelişim Merkezleri ve Yerel Eşitlik Eylem Planı gibi konuları da katılımcılara aktarma fırsatı buldu.

Çalıştay sayesinde diğer belediyelerle bilgi akışı sağlandı ve deneyim paylaşımı yapıldı.