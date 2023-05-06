Son Dakika

Büyükşehir’in hedefi iklime dirençli Balıkesir

YAŞAM 06.05.2023, 08:20
Büyükşehir’in hedefi iklime dirençli Balıkesir

İklim değişikliğiyle mücadele ve sıfır atık projelerinde Türkiye’ye ilham olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı” düzenledi.BALIKESİR (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında azaltım ve uyum faaliyetlerine yönelik strateji ve eylemlerin belirlenmesi yönelik görüş ve önerilerin alındığı “İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı” düzenlendi. Büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleştirilen Çalıştaya, şehir genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere birçok paydaş katıldı. 

DİRENÇLİ BİR ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Büyükşehir Belediyesi olarak 2030 atık azaltım, 2050 net sıfır emisyon ve Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerine doğrultusunda sürdürülebilir, temiz, güvenli, akıllı ve dirençli bir şehir inşa etmek için çalıştıklarını söyledi. 

‘ÇÖP DAĞLARINI AĞAÇLANDIRIYORUZ’

İklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında; 2019 yılında sadece yüzde 3 olan çöp sahaları rehabilitasyon ve ıslah oranını yüzde 100’e ulaştırdıklarını söyleyen Volkan Karateke, “3 milyon metreküp atığın bulunduğu binlerce metrekarelik alanı ıslah ederek, vahşi depolama problemini ortadan kaldırdık. Çöp dağlarının tamamını ağaçlandırarak yeniden doğayla buluşturuyoruz” dedi. 

BBB’DEN 9 ATIK AKTARMA İSTASYONU 

2019’da 5 olan atık aktarma istasyonu sayısını 14’e; 3 yıl önce yüzde 60 olan düzenli depolama oranını da yüzde 100’e ulaştırdıklarını kaydeden Karateke, çöp gazından her gün 50 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladıklarını belirtti. Karateke bu sayede her yıl 1,5 milyon ton karbon salımını engellediklerini belirtti. 

SIFIR ATIK PROJELERİ 

Büyükşehir’in Sıfır Atık Projeleri hakkında da bilgiler veren Volkan Karateke, Ekinlik Adası’nı Türkiye’nin ilk atıksız adası haline getirdiklerini, tüm ilçelerde pilot sıfır atık caddeleri oluşturduklarını, tarım alanlarında atık oluşumunu engellemek, bu konuda farkındalık oluşturmak için Tarlada Sıfır Atık Projesi başlattıklarını söyledi. Karateke, “Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında ise doğalgaza ulaşamayan konutların dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BALIKESİR’E ETKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İklim değişikliğinin Balıkesir’e etkilerinin ve risklerinin tartışıldığı Çalıştay’daÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ve projenin takım lideri Kaynak, Çevre ve İklim Derneği (REC)’den Rıfat Ünal Sayman birer konuşma yaptı. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 31 65
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 30 51
6. Kayserispor 31 48
7. Konyaspor 31 45
8. Trabzonspor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 30 32
16. Giresunspor 30 27
17. Gaziantep FK 30 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 30 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 33 72
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Sakaryaspor 34 59
5. Eyüpspor 34 59
6. Göztepe 33 57
7. Bodrumspor 33 55
8. Manisa FK 33 52
9. Bandırmaspor 33 51
10. Keçiörengücü 33 50
11. Boluspor 33 49
12. Tuzlaspor 33 38
13. Altay 34 34
14. Altınordu 33 34
15. Erzurumspor 33 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 33 25
18. Denizlispor 33 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. M.City 33 79
2. Arsenal 34 78
3. Newcastle 33 65
4. M. United 33 63
5. Liverpool 34 59
6. Brighton 32 55
7. Tottenham 34 54
8. Aston Villa 34 54
9. Brentford 34 50
10. Fulham 34 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 33 39
13. Bournemouth 34 39
14. Wolves 34 37
15. West Ham United 34 34
16. Leicester City 34 30
17. Leeds United 34 30
18. Nottingham Forest 34 30
19. Everton 34 29
20. Southampton 34 24
Takımlar O P
1. Barcelona 33 82
2. Atletico Madrid 33 69
3. Real Madrid 33 68
4. Real Sociedad 33 61
5. Villarreal 33 54
6. Real Betis 33 52
7. Girona 33 47
8. Athletic Bilbao 33 47
9. Rayo Vallecano 33 46
10. Osasuna 33 44
11. Sevilla 33 44
12. Mallorca 33 41
13. Celta Vigo 33 39
14. Almeria 33 36
15. Cadiz 33 35
16. Real Valladolid 33 35
17. Valencia 33 34
18. Getafe 33 34
19. Espanyol 33 31
20. Elche 33 16