Büyükşehir’e TÜRÇEV’den 4’üncü defa çevre ödülü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in doğa ve çevre dostu projeleri meyvelerini vermeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından dördüncü kez “Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü”nü almaya hak kazandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefi doğrultusunda çevre ve doğa dostu projelerini tek tek hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre projelerini ödülle taçlandırmaya devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan TÜRÇEV Ulusal Jürisi tarafından Türkiye’nin En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü”nü layık görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu ödül ile son 4 yılda TÜRÇEV tarafından 4’üncü kez çevre ödülü alma başarısını gösterdi.

Türkiye'ye Örnek Bir Merkez Açtık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak çevre eğitim ve bilinçlendirmenin öneminden yola çıkarak Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü’nde çalışan alanında uzman ekip ile önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yönteminin çevre eğitimleri ile çevresel farkındalığın arttırılması olduğunu dikkate alarak, Türkiye’ye örnek olan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizi açtık. Merkezde düzenlenen sürekli eğitimlerle, gelecek nesiller için yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir Antalya için yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam etmekteyiz. Çevre eğitimi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerimizin takdir edilerek ödüle layık görülmesi motivasyonumuzu arttırmakta ve ileriye yönelik yapacağımız çalışmalarda itici güç oluşturmaktadır. Ödüle layık gören değerli ulusal jüri üyelerine teşekkür ederiz” dedi.