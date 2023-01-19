Son Dakika

Büyükşehir’den Nergis Şenliği

YAŞAM 19.01.2023, 08:25
Büyükşehir’den Nergis Şenliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle üretimi ve üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Atıl arazileri tarıma kazandırmak için üreticiye nergis soğanı dağıtımı yapan Büyükşehir, bu kez de tarlalarda yetişen nergisleri Türkiye’ye tanıtmak için şenlik düzenleyecek.MERSİN (İGFA) - Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Ocak’ta gerçekleştirilecek 1. Nergis Şenliği ile üreticiler Büyükşehir sayesinde kazanç kapısına dönüştürdükleri nergisleri tanıtma fırsatı yakalayacak.

Şenlik hakkında açıklama yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma elverişsiz, suyun olmadığı arazileri tarıma kavuşturmak adıma nergis soğanı dağıtım projesini gerçekleştirmiştik. Biz bu proje kapsamında Mersin genelinde 350 bin Tarsus'ta da 100 bin adet nergis soğanını üreticilerle buluşturmuştuk. Nergis soğanlarını üreticilerimiz ekti, ürünlerimiz hasada geldi ve bölgede giderek yayılıyor” dedi.

Nergisin pazar alanlarını artırmak, Mersin'e sonra da Türkiye'ye duyurmak adına Nergis Şenliği’ni hayata geçirdiklerini belirten Şahutoğlu, “Nergis Şenliği’nde üreticilerin hasat yapabileceği imkanlar olacak. Aynı zamanda nergis ile ilgili söyleşilerin olacağı, nergisin kullanım alanlarının gösterilebileceği; buna reçel, sabun, kolonya da dahil olmak üzere; güzel bir şenlik geçekleştireceğiz. Şenliği de Mersin Büyükşehir Belediyemizin orkestrasıyla tamamlamayı düşünüyoruz. Mis kokan şenliğimize tüm Mersinlileri bekliyoruz” diye konuştu.

“Şenliğimiz çok güzel olacak”

Şenlikte yerini alacak nergis üreticilerinden Ayşe Sarıoğ, şenlik için çok heyecanlı olduklarını belirterek, “7 köyün muhtarının öncülüğünde; üreticilerimiz, köylülerimizle birlikte bir şenlik düzenlemeye karar verdik. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurduk, onlar da onay verdiler. Böyle bir şey yaptık. Stantlar kurulacak, nergislerimiz satılacak, köyde olan ürünlerimiz satılacak, üreticilerimiz faydalanacak” ifadelerini kullandı. Kendisinin de nergisten yaptığı reçelleri satışa sunacağını ve bu sayede ek gelir elde edeceğini söyleyen Sarıoğ, “Şenlikte sıkmalar, börekler olacak. Konserler, eşek yarışı, nergis demetleme yarışması olacak, böyle devam edeceğiz, eğleneceğiz inşallah” dedi. Şenlikle birlikte nergisi tanıtma fırsatı yakalayacaklarını söyleyen Sarıoğ, “Nergisin satıştı da artacak inşallah. Bütün tanıdık tanımadık, gören, duyan, duymayan, herkesi bekliyoruz. Şenliğimiz çok güzel olacak” diye konuştu.  

Üreticilerden Naciye Reyhan Ateş ise, “21 Ocak’ta Tarsus Pirömerli Köyü’nde Nergis Şenliği yapılacak, tüm halkımızı bekliyoruz. Şenliğimizde nergislerimiz, nergis reçeli, nergis suyu ve çeşitli faaliyetler de olacak. Gelebilen herkesi 21 Ocakta bekliyor olacağız” dedi. Ayşe Ateş ise, Mersinlileri şenliğe davet ederek, “Bu sayede nergisi de herkese tanıtmış olacağız. Bütün herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5