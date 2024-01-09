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Büyükşehirden ibadethane ve evlere temizlik hizmeti

YAŞAM 09.01.2024, 09:00
Büyükşehirden ibadethane ve evlere temizlik hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi; 60 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde temizlikten sağlık kontrolüne, psiko-sosyal destekten berber ve sıcak yemek desteğine kadar birçok hizmet sunmaya devam ediyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca, cami ve cemevlerine de temizlik hizmeti veriyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üzeri ihtiyaç sahibi Başkentlilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam süreci geçirebilmeleri, sosyal hayata katılımlarını artırmaları için ev hizmetlerinden sosyal aktivitelere kadar birçok alanda hizmet vermeyi sürdürüyor.

İnsan odaklı projelerle 7’den 70’e vatandaşların temel ihtiyaçlarını önceleyen Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların mevcut durumları sosyal hizmet uzmanlarınca tespit edildikten sonra ihtiyaç duydukları hizmetleri en hızlı şekilde yönlendiriyor ve yaşlıları ev ortamlarında destekleyerek yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Düzenlenen sosyo-kültürel aktiviteler ile de günlük yaşama aktif katılımları ve yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanıyor.

2019’DAN BERİ 9 BİN 76 HANEYE EV TEMİZLİĞİ HİZMETİ VERİLDİ

Başkentliler için pek çok örnek uygulamaya imza atan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Yaşlılara Hizmet Merkezi 2019 yılından beri; 9 bin 76 haneye ev temizliği, 3 bin 455 haneye bakım ve onarım, 9 bin 262 haneye psiko-sosyal destek, 6 bin 816 haneye sağlık, 3 bin 480 haneye berber hizmeti verirken 670 bin 338 haneye de günlük sıcak yemek desteği sağladı.

60 yaş üstü vatandaşların evlerinde yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve yaşam ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ücretsiz bakım hizmetlerinden yararlanan Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şemsinur Ocak: “Temizlik yapamıyorum,  hem hastayım hem yaşlıyım. Sağ olsunlar belediye geliyor ilgileniyor temizliğimi yapıyor. Evi süpürüyorlar, toz alıyorlar, yerleri siliyorlar her şeyi temizliyorlar. Çocuklarım geliyor ara sıra yapıyorlar ama bu hizmet daha iyi oluyor. Güzel bir hizmet teşekkür ederim.”

-Bedriye Bezci: “Ne zaman ihtiyacım olursa arıyorum temizliğe geliyorlar. 74 yaşındayım rahatsızlıklarım var ellerimden ameliyat oldum kendi ev işlerimi yapamıyorum. Her yeri temizliyorlar çok memnunum teşekkür ederim.”

 2023 YILININ SON ÜÇ GÜNÜNDE 180 HANE VE 60 CAMİ TEMİZLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Başkentlilerin ibadetlerini gerçekleştirdiği cami ve cemevlerinde de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 2019-2023 yılları arasında toplamda 2 bin 480 cami ve cemevinin temizliğini gerçekleştirdi.

2023 yılının son üç gününde ise Çubuk, Elmadağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde ikamet eden 60 yaş üstü 180 vatandaşın evi ile talepte bulunan 60 ibadethanede üç günlük yoğun temizlik programı hizmeti verildi.

Ankaralılar, temizlik hizmetinin detayları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt oluşturmak için (0312 507 23 43) numaralı telefon üzerinden Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile iletişime geçebilirler.

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