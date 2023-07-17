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Büyükşehir’den hayat kurtaracak proje

YAŞAM 17.07.2023, 13:41
Büyükşehir’den hayat kurtaracak proje

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin geri dönüşüm malzemeleri kullanarak oluşturduğu, birçok kurum ve kuruluşun arama-kurtarma tatbikatı yapıp, iş güvenliği eğitimleri alacağı Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru törenle açıldı. Yangın söndürme helikopterinin de kullanıldığı gerçeği aratmayan tatbikat nefesleri kesti.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan, kentteki birçok kurum ve kuruluşun arama-kurtarma tatbikatı yapıp, iş güvenliği eğitimi alabileceği Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru açılış töreni gerçekleştirildi. Denizli’nin afetlere daha da hazırlıklı olması ve iş kazalarının en aza indirgenmesi amacıyla yapılan tesisin açılışının ardından 4 aşamadan oluşan geniş kapsamlı bir tatbikat yapıldı. Bağbaşı Mahallesi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AFAD İl Müdürü Ali Etiz, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, AKUT, DAK, İHH ve Kızılay temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Osman Zolan açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın var oluşundan bu yana doğal afetlerin meydana geldiğini, bunun önüne geçilemese de alınacak önlem ve tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

“İnsanımıza en üst seviyede faydalı olmaya gayret edeceğiz”

Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir DESKİ olarak hazırladığımız bu parkurda afetlere ve arama kurtarmaya yönelik değişik tatbikatlar gerçekleştirilecek. Bugün burada birçok arama-kurtarma çalışmasına katılmış ekiplerimiz var. Tatbikatımız gerçeği aratmayacak. İnsanımıza en üst seviyede faydalı olmaya gayret edeceğiz” diye konuştu. Geçen Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Başkan Zolan, “İşte yakın tarihte yaşadığımız 11 ildeki depremde biz de ekiplerimizle bölgeye gittik. Burada bulunan birçok arkadaşımız oradaydı. Orada aslında işin vahameti, zorluğu ve afetlere hazırlığın ne kadar önemli olduğunu gördük. İnşallah bu hassasiyetle, bu yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

Büyükşehir’in Afet Master Planı çalışmaları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Afet Master Planı çalışmalarının hızlı ve güçlü bir şekilde devam ettiğini işaret eden Başkan Zolan, “İnşallah bu afet master planıyla ortaya çıkacak olan, alınması gereken önlemler, yapılması gereken işleri de tüm kurumlarla elbirliğiyle yerine getireceğiz. Afette eğitim ve koordinasyon çok önemli. Esas başarı, farklı farklı kurumların bir araya gelerek, tek vücut hareket etmesini sağlamaktır. İnşallah bu tatbikat da bunun bir örneği olacak. Katılan tüm kurumlarımıza ve temsilcilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. İş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu ve iş kazalarına karşı da gerekli eğitim ve uygulamaların bu alanda yapılacağını anlatan Başkan Zolan, “Tatbikattan sonra da iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim parkurumuzun da açılışını gerçekleştireceğiz. Burası her kurumumuza açık ve kullanmaları serbesttir” dedi.

Tatbikat nefesleri kesti

Konuşmanın ardından yangın söndürme helikopterinin de katıldığı 4 aşamadan oluşan tatbikata geçildi. Tatbikatta Denizli’de meydana gelebilecek bir deprem senaryosu canlandırıldı. İlk istasyonda kimyasal sızıntı köpekle arama ve medikal kurtarma, İkinci istasyonda deprem kaynaklı yangın akustik dinleme ve kurtarma, üçüncü istasyonda sesle arama ve dikey kurtarma ve dördüncü istasyonda ise havai hat ile kurtarma gerçekleştirildi. Nefesleri kesen tatbikat gerçeği aratmadı. Başarılı geçen tatbikatın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler tesisi inceleyerek parkurlar hakkında bilgi aldı. Tüm ekiplere gösterdikleri başarılı çalışma için teşekkür eden Başkan Zolan açılış kurdelesinin ardından tatbikata katılan Büyükşehir İSG ve DESKİ İSG Müdürlüğü, Büyükşehir Deski Sivil Savunma Uzmanlığı, Büyükşehir İtfaiye, Jandarma, AFAD, UMKE, 112, AKUT, DAK, İHH ve Kızılay ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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