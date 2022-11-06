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Büyükşehir’den engelli bireylere halfeti turu
YAŞAM 06.11.2022, 11:00
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Yaşam Merkezindeki kurslara katılan engelli bireylere yönelik Halfeti gezisi düzenledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon merkezinde özel araçlarla alınan engelli bireylere yönelik Halfeti turu düzenlendi.
Her zaman engelli bireylere yönelik destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Halfeti gezisine katılan engelli bireyler, tekne ile batık şehri yakından görme fırsatı buldu. Günü birlik geziye katılan engelli bireyler tekne turu ile sakin şehir Halfeti’nin güzelliklerini izlediler.
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|15
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|11
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|12
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|11
|12
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|12
|10
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|10
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|11
|7
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|12
|5
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|13
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|14
|12
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|14
|10
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|14
|10
|Takımlar
|O
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|34
|2. Real Madrid
|12
|32
|3. Real Betis
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|26
|4. Atletico Madrid
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|24
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|23
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|11
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|10
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