Büyükşehir’den devasa park çalışması
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından GAP SUKAY bölgesinde 80 bin metrekarelik alanda başlatılan park çalışması devam ediyor. Şehir Hastanesi, Bilim merkezi ve GAP vadisi ile birleşen parkta ağaç dikimi ve yürüyüş yolları tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şehir Hastanesi ile Bilim merkezinin yanı başında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 80 bin metrekare alan içerisinde parkta bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak.
Zemin hazırlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdüren ekipler alanda kırmızı toprak serimi gerçekleştirdi. Zemin sağlamlaştırma çalışmasıyla birlikte alana ağaçlar dikilmeye başlanışdı.
80 bin metrekare arazi üzerine inşa edilen park yemyeşil doğası, tertemiz havasıyla adeta bir botanik bahçeyi andıracak. Park içerisinde belirlenen alanda görsel bir şölen oluşturacak şekilde tıbbi aromatik bitki üretimi de gerçekleştirilecek.
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