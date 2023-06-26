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Büyükşehir’den depremzedelere psikososyal destek

YAŞAM 26.06.2023, 09:30
Büyükşehir’den depremzedelere psikososyal destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da kurduğu yaklaşık 700 kişilik konteyner kentte temel ihtiyaçların yanı sıra psikososyal çalışmalara da ağırlık veriyor. Çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik destek süreçlerinin daha sağlıklı ve yerelden sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla “Türkiye Kalkınma Vakfı” ile protokol imzaladı.İZMİR (İGFA) - Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Adıyaman’da kurduğu yaklaşık 700 kişilik konteyner kentte yaşam devam ediyor. 165 konteynerin bulunduğu 15 bin metrekarelik alanda çocuklar için park, sağlık birimi, kütüphane, sosyal tesis ve çamaşırhane bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’daki konteyner kentte çocuklara, kadınlara ve ailelere yönelik psiko sosyal destek süreçlerinin daha sağlıklı ve yerelden sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla “Türkiye Kalkınma Vakfı” ile protokol imzaladı. Vakfın görevlendirdiği psiko sosyal destek ekipleri konteyner kentte çocuk koruma üzerine öncelikli olarak saha taraması yaptı. 0-14 yaş arası 163 çocuk, 15-18 yaş arası 34 gence ulaşılarak, ailelerin ve çocukların ihtiyaçları tespit edildi. Elde edilen verilerle riskli grupların vaka yönetimi gerçekleştirilerek hak ve hizmetlere erişimi sağlandı. Kadınlara ve gençlere yönelik farkındalık artırıcı oturumlar yapılıyor.  

11 grup çalışması yapıldı Bireysel psikolojik destek kapsamında görüşmelere başlandı ve “Psiko Sosyal Destek Aktiviteleri” kapsamında 11 grup çalışması düzenlendi. Çocuklar ile iletişim becerileri, empati, problem çözme becerileri, regülasyon, duygu farkındalığı ve akran ilişkileri konuları ele alınarak çalışmalar yürütüldü. Yetişkinlere yönelik psiko sosyal destek aktiviteleri kapsamında ise çocuklarda görülen davranış problemleri ele alındı ve eğitim düzenlendi. 

Yeni hayat başlayacak İlerleyen süreçlerde aktivitelerin ve psiko eğitimlerin düzenli aralıklarla yetişkinler de dahil edilerek yapılması planlanıyor. Yürütülen psikososyal destek çalışmalarına Büyükşehir’in meslek elemanları tarafından süpervizyon desteğine de devam ediliyor. Adıyaman merkezde ayrıca ikinci konteyner kente yerleştirilecek 281 aile için de tüm hazırlıklar sürdürülüyor. Bu alandaki sosyal çalışmalar için de “Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı” ile protokol imzalandı. Ailelerin yerleşiminin başlamasının ardından vakıf uzmanları ile ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik okul dışı eğitsel etkinlikler planlanacak. Ayrıca Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesi Kalemkaş Köyü’nde kurulacak konteyner köyde 92 aile yaşayacak. Her iki yaşam alanının 28 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’na kadar hizmete alınması planlanıyor. 

Avusturya Alevi Birlikleri’nden armağan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremin vurduğu kentlerden Adıyaman'da kurduğu ikinci konteyner kent de tamamlandı. İçinde 2 çocuk parkı, 2 spor sahası, çamaşırhane, kütüphane ve revir bulunan konteyner kent için Avusturya Alevi Birlikleri 150 konteyner bağışladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemesi ile sosyal tesisler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruldu.

Başkan Soyer'den teşekkür İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için sosyal projelere destek veren Türkiye Kalkınma Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ikinci konteyner kent için 150 konteyner bağışlayan Avusturya Alevi Birlikleri'ne teşekkür etti.

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