Büyükşehir’den çevreye ve ekonomiye katkı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli Antalya hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgat ve Kemer’de hizmete açtığı Katı Atık Transfer İstasyonları hem kazanç hem de temiz bir çevre sağlıyor.ANTALYA (İGFA) - Doğa ve çevre dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla katı atıkların transferine tam kapasite devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kent genelindeki katı atık transfer istasyonları hem tasarruf sağlıyor hem de egzoz emisyonunun azalmasına katkı sunarak çevreyi koruyor. Katı atık transfer istasyonlarına ilçe belediyeleri tarafından küçük hacimli araçlarla taşınan katı atıklar daha büyük hacimli araçlara aktarılarak, işleme veya depolama yerlerine taşınıyor.

500 Bin Tl Yakıt Tasarrufu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Manavgat’a kazandırılan Katı Atık Transfer İstasyonu da yoğun kapasiteyle çalışıyor. Transfer istasyonundan önce Manavgat Belediyesi günde 65 sefer yaparak bertaraf edilmek üzere ilçenin katı atıklarını taşıyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından transfer istasyonunun devreye alınmasıyla aynı kapasitedeki atıklar 6 tırla 13 seferde taşınıyor. Bu sayede yakıt giderinden aylık yarım milyon TL’lik bir tasarruf sağlanıyor. Bunun yanında egzoz salınımının azalması, insan faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan sera gazının ve karbon ayak izinin azalması da çevresel olarak kazanç sağlıyor. Tesiste 55 MW günlük elektrik üretimi de sağlanıyor.

9 Günde 370 Ton Evsel Atık

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “temiz çevre, temiz toplum” anlayışıyla Kemer'de inşa edilen Katı Atık Transfer Tesisi de tam kapasite çalışıyor. Yerli tatilcilerin akınına uğrayan Kemer’de tesise yaklaşık olarak günlük 370 ton evsel katı atık geldi. 11 adet çöp transfer aracıyla 84 seferde bu atıkların Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisine Transferi yapıldı.