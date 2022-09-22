Büyükşehir’den bir mesire alanı daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesi (Akabe TOKİ) de başlatılan mesire alanı çalışması hızla devam ediyor. 100 bin metrekare alan üzerinde yapılan mesire alanı en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.ŞANLIURFA (İGFA) - ‘’Daha yeşil bir Şanlıurfa’’ sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde park, mesire ve yeşil alan çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıkent Mahallesi (Akabe TOKİ)’de başlatılan mesire alanında çalışmalar hızla devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında Şanlıurfa’ya yeni bir mesire alanı kazandırılacak. Vatandaşların rahat bir ortamda dinlenmeleri ve piknik yapmalarını sağlayacak olan mesire alanında her detay düşünülerek çalışmalar sürdürülüyor.

Toplam 100 bin metrekare olan Akabe Mesire alanında spor alanı, içerisinde 67 araçlık otopark, yürüyüş yolu, Fitness, çocuk oyun grupları, oturma grupları ve okçuluk alanı yer alacak.

Tamamlandığı zaman Şanlıurfa’nın yeni bir yaşam ve gezinti alanı haline gelecek olan Akabe Mesire alanı en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.