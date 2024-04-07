Büyükşehir’den Bayram Boyunca Ulaşım Ücretsiz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptı. İlk kez Bandırma şehir içi otobüsleri de ücretsiz oldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarında ve Bandırma şehir içi otobüslerinde üç günlük Ramazan Bayramı süresince ulaşım ücretsiz olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın aldığı karar doğrultusunda 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ücretsiz ulaşım, 12 Nisan Cuma günü sona erecek. Yolcular bayram süresince Balkartlarını geçiş cihazına okutmadan gidecekleri yere ücretsiz olarak ulaşacak.

ÇARŞIDA BAYRAM ÖNCESİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANIYOR Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Trafik Düzenleme Komisyonu (UTDK) tarafından alınan kararla yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde hem vatandaşın rahatça alışveriş yapması hem de esnafın işlerinin hızlanması için Milli Kuvvetler Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. 6 - 9 Nisan günleri arasında saat 14.00’den başlayarak gece 01.30’a kadar; Eski Kuyumcular Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi’nin tamamı, Örücüler Caddesi’nin Orhan Pınar Sokak Kavşağı’ndan Yıldırım Caddesi’nin Yaymacılar Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım, Yaymacılar Caddesi’nin LCW mağazası önünden Paşasaray Sokak Kavşağı’na kadar olan kısım taşıt trafiğine kapatılacak.