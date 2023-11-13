Büyükşehir’den BALOSB’ye TIR otoparkı

BALOSB’nin; 55 araçlık TIR otoparkının kapasitesini 120’ye çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 43 dönüm arazi üzerinde kurulan alana sosyal tesisler de kazandırdı. Bu sayede Balıkesir’de üretilen ürünleri taşıyan TIR şoförleri için A’dan Z’ye tüm ayrıntılar düşünülerek sağlıklı bir ortam oluşturuldu.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Yücel Yılmaz ile BALOSB yönetiminin girişimleriyle 3 kat büyüyen Türkiye’nin sayılı organize sanayi bölgelerinden BALOSB’de, 10 lojistik firmasının bulunduğu alandaki 55 araçlık TIR Otoparkı, yetersiz gelmesi üzerine kapasitesi artırılarak yenilendi. Son yıllarda BALOSB’de faaliyet gösteren firmaların sayılarının ve iş hacimlerinin artması ile mevcut alanda bulunan araç parkı ve tesisler yetersiz kalması dolayısıyla 120 TIR/Kamyon kapasiteli olarak tesisler dâhil 43 dönüm arsa üzerine kurulan TIR Otoparkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

LOJİSTİK FİRMALARI FERAHLADI

Lojistik firmalarının refah ve verimli bir ortamında çalışabilmeleri, daha fazla araca ulaşabilmeleri, uygun fiyatlarla taşıma, özel şartlar belirleme, nakliye işlemlerini hızlıca sonuçlandırabilmeleri için gerçekleştirilen yatırım kapsamında; 10 adet ofis, şoförler için tuvalet-duş, kafeterya, güvenlik kulübesi de bulunan tesisler de hizmete alındı. 125’er metrekare olarak 2 katlı inşa edilen ofisler ve diğer yapılar toplam 2 bin 290 metrekare alanda yer alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Konut A.Ş tarafından yapılan TIR Otoparkı ve tesislerin yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları da tamamlandı.

KAPASİTE 55’TEN 120’YE ÇIKARILDI

Mülkiyeti BALOSB Müdürlüğüne ait olan toplam 43 dönüm alanı 25 yıllığına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiklerini belirten BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray “Bunun karşılığı olarak söz Büyükşehir Belediyesi, söz konusu parsel üzerinde 10 adet ofis, 1 adet kafeterya, 1 adet idari bina, 1 adet kapı girişi işletmesi, 1 adet lokanta ve 1 adet sosyal tesis yaptırdı. Bunun yanı sıra; TIR parkı araç kapasitesinin de yetersiz kalması üzerine 55 araç kapasitesi 120 araca çıkarıldı. İnşaat faaliyetlerinin haricinde yaklaşık 7 dönümü kapsayan peyzaj çalışmaları ve genişleyen TIR parkının zeminin yeniden asfaltlanması bilabedel ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Ayrıca yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan BALOSB’yi şehre bağlayan yeni yolumuz da açıldı, diğer etapları da tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.

“HEDEFİMİZ; BÜYÜYEN VE GELİŞEN BALIKESİR”

BALOSB’ye; yurtiçi ve yurtdışından birçok firmanın TIR’ının geldiğini ve burada üretilen ürünleri taşıdıkları için önemli olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve BALOSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Yücel Yılmaz “Buraya Gümrük Müdürlüğünü yaparken hedefimiz; büyüyen ve gelişen Balıkesir’in vizyon işler yapması oldu. BALOSB’nin ulaşımını da kolaylaştırmak için de 3 etaplı yol çalışmamız oldu. İlk 2 etabı bitti, 3. Etap tamamlanmak üzere. Buradaki tüm çalışmalarımız bir vizyonun yansıması, sürdürülebilirliği yakalamak için çalışıyoruz. Organize Sanayimiz bu yeni yüzüyle dış kaplamasından kullanım alanlarına kadar kentimizle uyumlu bir şekilde şekillendirildi. Önce mekâna siz şekil verirsiniz, sonra mekânlar size şekil verir. Mekânlarının kadar ticaret yapabilirsiniz. TIR parkımız, esnafımıza hayırlı olsun. Gelen misafirlerimizin de kullanabileceği birçok sosyal tesisi de var şehrimize hayırlı olsun.” diye konuştu.

TİCARET İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR YATIRIM

Balıkesir’de ticaretin gelişmesi ve BALOSB’nin daha ileriye gitmesi için güzel imkânlar sunacak bir açılışın yapıldığını dile getiren AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “TIR ve kamyon esnafımız emektar, işleri kolay değil. Burada üretilen ürünleri yurtiçi ve yurtdışından birçok şehre ulaştırıyorlar. Bu hem şehrimiz hem de ülkemizin ticareti için çok kıymetli. Şehrimize hayırlı olsun.” dedi.

ESNAFIMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR

Yeni açılan TIR otoparkının lojistik işiyle uğraşan firmalara ve şoför esnafına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok “Onlara yakışan bir eser ortaya çıkmış. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere; BALOSB Müteşebbis Heyet Başkanımıza ve yönetimine teşekkürü borç biliyorum. Buralar, Balıkesir’in dışa açılan pencereleri. Ne kadar iyi olursa dışarıdan o kadar çok yatırım alırız. Esnafımız her şeyin en güzelini hak ediyor, hayırlı olsun.” dedi.

“TIR ŞOFÖRLERİMİZ SAĞLIKLI BİR ORTAMDA HİZMET ALACAK”

BALOSB’ye kazandırılan TIR otoparkı ve sosyal tesislerin çok güzel bir koordinasyon ve iş birliğiyle hareket etmenin sonucu olduğunu ifade eden Balıkesir Valisi ve BALOSB Müteşebbis Heyet Başkanı İsmail Ustaoğlu “Organize Sanayi Bölgemiz ile Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde gerek burada hizmet veren lojistik firmalarımızın ihtiyacının karşılanması gerekse BALOSB’ye gelen TIR’larımızın rahat bir şekilde tedarik ilişlerini ve lojistik hizmetini alması açısından güzel bir alan olmuş. Önemli bir sıkıntı giderilmiş oldu. TIR şoförlerimiz, sağlıklı bir ortamda hizmet alacak. Buradan dünyanın birçok bölgesine ihracat yapılıyor. Balıkesir’in bir nevi imaj yeri burası, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Törene; Balıkesir Valisi ve BALOSB Müteşebbis Heyet Başkanı İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ile Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve BALOSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, BALOSB Bölge Müdürü Mesut Eray, il müdürleri, firma sahipleri ve esnaflar katıldı.