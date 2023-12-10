Büyükşehirde tamamlanan cemevinin açılışı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yapımının tamamlanması için destek sözü verdiği Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin açılışı yapıldı.ORDU (İGFA) - 4 kat olarak projelendirilen ancak 2 katı yapıldıktan sonra kalan katların yapımına devam edilemeyen Altınordu’nun ilk ve tek cemevi olan Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi, Büyükşehir Belediyesi ve Alevi Kültür Derneği iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında tamamlandı. Çalışmaların bitirilmesinin ardından vatandaşların kısa bir süre önce hizmetine sunulan cemevinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Alevi Kültür Dernekleri Ordu Şubesi Başkanı Yaşar Özdemir, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Açılış kurdelesi öncesi bir konuşma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Sevginin eserlere dönüştüğü bir makamdayız. Kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu göreve başlarken sevgiyi büyütmeye geldiğimi söylemiştim. Sevgi her şeyin temeli. Aleviliğinde temel prensibi sevgiye dayanıyor. Dolayısıyla sevgi etrafında birleşip hareket etmemiz gerekiyor. Hepimizin oluşturduğu bir eser bu. Kim bir kum tanesi koyduysa bu esere ne mutlu bizlere.”

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ardından programa katılamayan Hacı Bektaş-ı Veli soyundan Postnişin Veliyettin Ulusoy’da hazırlamış olduğu video ile programa dahil oldu.

Hacı Bektaş-ı Veli soyundan Postnişin Veliyettin Ulusoy’da şöyle konuştu:

“Açılışında bulunamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Bu projede emeği geçen herkese, düşünene, planlayana, bir tuğla koyanlara, maddi ve manevi destek olan herkese minnettarlığımı belirtmek isterim. Herkese saygı ve sevgiler sunuyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.”

Açılış kurdelesi kesimin ardından protokol üyeleri ve davetlilerce Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi gezildi.