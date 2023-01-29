Büyükşehir vektör ile mücadelede işi sıkı tutuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını yaz döneminde olduğu gibi kış aylarında da aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent genelinde park, bahçe ve derelerin yanı sıra en ücra bölgelere giderek ilaçlama çalışmasını titizlikle sürdürüyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Yaz aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne kış aylarında yapılacak çalışmalarla geçmeyi planlayan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Sinek, sivrisinek, karasinek ve larvalarla mücadele için hijyen, ilaçlama ile kireçleme uygulaması başlatan ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Haşere ile mücadelede kapsamında; sinek, sivrisinek ve karasinek gibi vektörlerin larvalarını kurutmak için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi merkez işi sıkı tutuyor. Ekipler, kent genelinde haşereye karşı park, bahçe, rögar, dere ve sazlık alanların yanı sıra en ücra yerlere giderek hayvancılık yapılan alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 40 araç ve 112 personelle kent genelinde haşerelere karşı ilaçlama yaparak Şanlıurfalılara hizmet veriyor.