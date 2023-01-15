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Büyükşehir vefatının 100. Yılında Zübeyde Hanım’ı andı

YAŞAM 15.01.2023, 10:30
Büyükşehir vefatının 100. Yılında Zübeyde Hanım’ı andı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı ölümünün 100. Yıldönümünde düzenlediği söyleşi etkinliğiyle andı.ANTALYA (İGFA) - 14 Ocak 1923 tarihinde İzmir'de yaşama gözlerini yuman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ölümünün 100. Yılında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği “Ölümünün Yüzüncü Yılında Zübeyde Hanım ve Türk Kadını” konulu söyleşi ile anıldı. Söyleşiye İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nilgün Nurhan Kara konuşmacı olarak katıldı. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve çok sayıda Antalyalı katıldı.

BÜYÜK BİR ÖNDERİ BİZE ARMAĞAN ETTİ

Etkinlikte konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, 

“Bir anne yurdunun ve milletinin makûs talihini değiştiren bir evlat yetiştirmiştir.

Türk milletinin makûs tarihini değiştirecek bir önderi bu millete armağan eden bir büyüğümüzü annemizi bugün anıyoruz. Vefatının 100. yıldönümüde Zübeyde Hanım’ın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.

GÜÇLÜ İRADESİYLE ATATÜRK’Ü YETİŞTİRDİ

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Nilgün Nurhan Kara da, Zübeyde Hanım’ın hayatından kesitler aktardı. Zübeyde Hanım’ın Türk milletinin kıymetli annesi olduğunu belirten, Nilgün Nurhan Kara “Zübeyde Hanım, güçlü iradesiyle yaşadığı bütün sıkıntılara rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün yetişmesinde en önemli mihenk taşını oluşturan bir isimdir. Hayatına birçok yaşam mücadelesini sığdıran Zübeyde Hanım, zorlu şartlar altında ülkemize ve dünyaya yön veren bir lideri yetiştirdi. Yıllarca cephelerde savaşan, vatan mücadelesi veren oğlu Mustafa Kemal Atatürk’ten uzakta, endişe içinde yaşadı ama başı hep dikti. Zübeyde Hanımı vefatının 100. Yıldönümüde saygı ve özlemle anıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay ve CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz etkinliğe katılan Doç. Dr. Nilgün Nurhan Kara’ya çiçek taktim etti.

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