Büyükşehir Tarsus’ta bisiklet turu düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, kent genelinde “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Tarsus’ta tarihi mekan olan Kleopatra Kapısı önünden başlayan ve yine aynı noktada biten bisiklet turu ile start aldı.DENİZLİ (İGFA) - Kent genelinden bisiklet topluluklarının katılımı ile gerçekleşen tur, renkli görüntülere sahne oldu. Tura katılan her yaş grubundan bisikletsever; Makam Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Muvaffak Uygur Caddesi’nden Kleopatra Kapısı’na ulaşarak, çevre bilincinin ve bisiklet kullanımının artması konusunda farkındalık yarattılar.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürü Soner Yetgin ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz’ın da katıldığı tur sonunda, tüm katılımcılara ikramda bulunuldu.

Tura çocuklarıyla birlikte katıldılar

Mersin Bisikletli Gezginler grubu üyesi olan ve ailesiyle birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğine katılan Tuba Doğan, “Çok mutluyum. Güzel bir duygu, ailecek çocuklarımla birlikte geldik. Onların da bu olaya farkındalık oluşturması için, Mersin’den buraya kadar geldik” dedi.

Bir başka bisikletsever Leyla Çat Umur da, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda yapmış olduğumuz bu etkinliğin, insanlara örnek olmasını diliyoruz. Yürüyüş olur, bisiklet olur, diğer spor dalları olur. Oturma hareket et, diyoruz” şeklinde konuştu.

20 kişilik arkadaş grubuyla Mersin’den tura katılan Cem Taftaf, “20 kişilik bisikletçi arkadaşlarımızla geldik. Hep beraber olmak çok güzel bir şey. Bisiklet sürmek çok güzel bir şey. Tarsus bir defa çok güzel bir yer. Mersin’e göre tarihi yönden biraz daha eski bir şehir. Buraları tanımak, gezmek çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu Başkanı Gökhan Özberk ise “Buradaki amaç, insanları bisiklete sevk etmek. Onlara bir alışkanlık kazandırmak. Görsel olarak da bir çağrı aslında. Bisiklet yollarımız yakın bir zamanda yapılacak diye biliyoruz, az kaldı. Tarsus’ta bisiklet yolları yapıldıktan sonra, bu iş daha da güzel hale gelecek. Biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

Geçmiş dönem Tarsus Kent Konseyi Başkanlığı yapan Dr. Ali Cerrahoğlu ise “Çok önemli bir hafta. Bütün Avrupa’da bütün kentlerde hareketli yaşamın, sağlıklı ulaşımın yaygınlaştırılması için yapılan etkinliklerle dolu. Biz de Tarsus’ta, Mersin’de etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği, bizim de katkı verdiğimiz bir bisiklet turu için buradayız” dedi.