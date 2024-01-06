Büyükşehir tarihi zaferi unutmuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 7-8 Ocak 1148’de Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk vatanı olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nı unutmuyor. Büyük zaferin 876. Yılında tarihi kahramanlar için anma programı düzenlenecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 876 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türklerin yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenleyecek. II. Haçlı Ordusu’nun Cankurtaran Mahallesi sınırlarından başlayıp, Acıpayam Ovası’na açılan geçitte bozguna uğratıldığı büyük zaferin 876. yılında tarihi kahramanlar için anma programı 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 12.30’da Cankurtaran Milli Parkı Piknik Alanı’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında Denizli Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok’un Kazıkbeli Savaşı ve Sonuçları adlı sunumu, Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi’nin yanı sıra protokol konuşmaları da yapılacak. Anma etkinlikleri kapsamında 1176 Derneği tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Yılın Altın Ok Ödülü’ ile Doç Dr. Gülşen İstek’in ‘II. Ve III. Haçlı Seferlerinde Almanların Denizli’deki Faaliyetleri’ konulu konferansı 8 Ocak Pazartesi 2024 saat 20.00’de Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Her iki programa da tüm Denizlililerin davetli olduğu kaydedildi.

Başkan Zolan: “Köklü tarihimize sahip çıkıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 876 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı’nın Denizli’de yaşanmasından büyük bir gurur duyduklarını ifade etti. Denizli’ye tarih boyunca düşman postalı değmediğini de hatırlatan Başkan Zolan, “Bu topraklar verilen kanlarla vatan yapılmıştır. Geçmişini bilmeyen geleceğini belirleyemez. Kökleri olmayan hiçbir şey ayakta kalamaz. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak köklü tarihimize sahip çıkıyoruz. Bu tür etkinlikler geçmişimizi geleceğimize aktarmak için önemlidir. Ecdadımızı hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.