Büyükşehir, su baskınlarını önlemek için çalışıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yağmur yağışının olumsuz etkilerini azaltmak ve olası su taşkınlarını önlemek için İl genelinde bugüne kadar 81 bin 557 metre yağmur suyu hattı yaptı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü altyapı sistemlerinin geliştirilmesi, atıksuyun bertarafı ve çevrenin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ayrıca su baskınlarının önüne geçebilmek adına il genelinde 81 bin 557 metre yağmur suyu hattının yapımını gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yoğun yağışların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve su baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan yağmur suyu hatları ile yağışlarda meydana gelen yağmur suyunun dere veya denize aktarılması sağlanıyor. Böylelikle yerleşim alanlarına su baskınlarına maruz kalmasının önüne geçiliyor. Büyükşehir ekipleri İl genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere hatları yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 81 Bin metre yağmur suyu hat çalışması yapılırken çalışmaların önemli kısmını Milas’ta gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Milas’ta 55 bin 80, Fethiye’de 12 bin 924, Ortaca’da 3 bin 61, Marmaris’te 2 bin 542, Menteşe’de 2 bin 479, Dalaman’da bin 996, Seydikemer’de bin 100, Bodrum’da 911, Köyceğiz’de 553 ve Ula’da 505 metre yağmur suyu hattı yapıldı.