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Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmadı

YAŞAM 05.02.2023, 11:20
Büyükşehir sokak hayvanlarını unutmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi beyaza bürünen kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler şehrin dört bir tarafında belirledikleri alanlara mama ve yem bıraktı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle her yer beyaz örtü ile kaplandı. Soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya kuru mama ve yem bırakıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir yandan karla etkin mücadelesini sürdürürken diğer yandan sokaktaki can dostları da unutmadı. Şehrin muhtelif yerlerine ve boş arazilere köpek ve kediler için kuru mama bırakan ekipler kuşlar için ise doğaya mısır ve buğday serpti.

Kar nedeniyle insan sirkülasyonunun azaldığı Balıklıgöl’e giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, , kentin simgesi Balıklıgöl’deki balıklara vatandaşlarla birlikte yem attı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, daha sonra Halil-ür rahman camisine geçerek burada cami avlusunda bulunan kuşlara vatandaşlarla birlikte yem attı. Vatandaşlara evlerinin pencerelerine ve kapı önlerine yemek ve ekmek bırakmalarını tavsiye ederek can dostların aç kalmaması gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN BEYAZGÜL, ‘’İHTİYAÇ HALİNDE VATANDAŞLARA MAMA DESTEĞİ VERİLECEK’’

Balıklıgöl başta olmak üzere kentin 20 farklı noktasına can dostlar için yem bırakıldığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa’mıza rahmet ve bereket yağdı. Balıklıgöl’deki balıklara yem verdik. Kuşlara yem verdik. Kediler için mamalar konuldu. Kentin 20 farklı noktasında kedi ve köpekler için mamalar bırakıldı. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olanlar varsa alo 153’e müracaat ederek mama gönderebiliriz. Vatandaşlarımız minik misafirler için kapı ve pencere önlerine yemek bırakmalarını istiyoruz. Karlı havada onların yiyecek bulmaları çok zor. Kar hayatımızı değiştiriyor, güzelleştiriyor. Şanlıurfa bembeyaz olmuş. Gelinliklere bürünmüş gibi oluyor. Bu herkes için ayrı bir güzellik, çocuklar için kartopu, büyükler için farklı bir görüntü oluşturuyor’’ diye konuştu.

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