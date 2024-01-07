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Büyükşehir personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi

YAŞAM 07.01.2024, 10:30
Büyükşehir personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Narkotik Şube ile yaptığı ortak çalışmayla, personeline uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi.ANTALYA (İGFA) - Gittikçe yaygınlaşan ve kişileri sosyolojik, fiziksel ve ekonomik olarak yıpratan uyuşturucu problemiyle ilgili çalışma yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Antalya Narkotik Şube ile ortaklaşa bir çalışma yürüterek, personeline konuyla ilgili eğitim verdi.

MADDE KULLANIMININ ZARARLARI ANLATILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşen eğitimde konuşmacı olarak yer alan Antalya Narkotik Şube Polisi Şahin Demirkıran, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı ve kullanımı, narkotik madde çeşitleri, uyuşturucu satılan yerler, uyuşturucu suçlarında yasal durumlar, madde kullanımı ile mücadele merkezleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerdeki belirtiler ve uyuşturucu maddelerin kişilerdeki fiziksel ve sosyal etkileri konusunda bilgi verdi. Demirkıran, “Uyuşturucu maddeler, sağlığa verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir” dedi.

PSİKOLOJİK BOYUTU ELE ALINDI

Eğitimde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı çalışanları, Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül İnci ve Psikolog Ayşe Şahin de konuşmacı olarak yer aldı. Şahin, uyuşturucu madde kullanım problemi olan bireylere nasıl davranılması gerektiğinden bahsetti. İnci ise konuşmasında, toplum olarak uyuşturucu maddelere yaklaşımın nasıl olması gerektiğinden söz etti.

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