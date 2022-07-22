Büyükşehir Personeline “Motivasyon” Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi personelin verimliliğini ve hizmet kalitesini daha da artırmak için kurum içinde “Motivason ve İletişim Teknikleri” eğitimi verdi. Dr. Ahmet Çiçek tarafından verilen eğitim, personel üzerinde büyük bir etki bıraktı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi personelinin motivasyonu, verimliliği ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde Dr. Ahmet Çiçek “Motivasyon ve Eğitim Teknikleri” konusunda eğitim verdi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda düzenlenen eğitime Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personeller katıldı.

Etkili Eğitim

Kişisel gelişim, motivasyon, değişim, beden dili okuma gibi bir çok alanda seminer gerçekleştiren ve kitapları olan Dr. Ahmet Çiçek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan personeli üzerinde büyük bir etki bıraktı.

İnteraktif Sohbet

Personellerin daha etkili iletişim kurması konusunda ne yapması gerektiğini anlatan ve sohbet eden Dr. Ahmet Çiçek, iradi hareketlerin yokluğuyla ve düşüncenin otomatizma duruma geçmesiyle nitelenen psikolojik davranışları personellerle denedi. Çiçek, stres, depresyon ve diğer psikolojik durumlarda neler yapılması gerektiğini fiziksel aktivite ile yenilebileceğini gösterdi.

Çiçek'e Teşekkür

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer eğitimden dolayı Dr. Ahmet Çiçek’e teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti. Personel üzerinde büyük bir etki bıraktığını ifade eden Tuncer “Kendimizi daha iyi hissettirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Personelimiz için gerçekten çok faydalı bir eğitim oldu” dedi.