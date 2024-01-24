Büyükşehir pazarcı esnafının içini ısıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova ve Alikahya’da sabah erken saatlerde tezgah kuran pazarcı esnafına sıcak çorba dağıtarak soğuk havada esnafın içini ısıttı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sabah erken saatte tezgah kuran pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Pazarcı esnafının her zaman ve her yerde yanında olduğunu gerçekleştirdiği faaliyetlerle gösteren Büyükşehir ekipleri, Yeşilova ve Alikahya’da pazarcı esnafına çorba dağıttı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı, çorba dağıtım etkinliği kapsamında Yeşilova ve Alikahya Kapalı Pazar Alanlarında esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnafı sıcak çorba ile karşılayan Büyükşehir ekipleri, içleri ısıttı. Tüm tezgahları tek tek dolaşan ekipler, esnafa hayırlı işler dileyerek, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamını iletti. Sıcak çorba ikramı karşısında memnuniyetlerini dile getiren pazarcı esnafı Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.