Son Dakika

Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi açıldı

YAŞAM 29.04.2023, 15:30
Büyükşehir Oyuncak Kütüphanesi açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilişsel, psikolojik, sosyal ve diğer alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmak ve her çocuğun her oyuncağa erişimini sağlamak için kurulan oyuncak kütüphanesi açıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından her çocuğun her oyuncağa ulaşabilmesini amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi oyuncak kütüphanesinin açılışı yapıldı. Oyuncak kütüphanesinde, kütüphane mantığı ile çocukların oyuncakları belli bir süreliğine alıp oynadıktan sonra geri getirebileceği birinci alan, birlikte eğitim ve etkinliklerin yapılacağı ikinci alan, psikolojik danışmanlık, oyun terapisi verilecek üçüncü alan, ihtiyaç sahibi ve depremzede çocuklara verilmek üzere bağışların kabul edildiği sosyal bir alan oluşturuldu. Açılışa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yanı sıra Muğla Milletvekili Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, DEVA partisi il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe’de Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar için çok farklı projelerin hayata geçirildiğine vurgu yaparak Başkan Gürün’e teşekkür etti. Gümüş, “Menteşe’de çocuklarımız için çok farklı projeler yapıldı. Bunlardan en sonuncusu da Türkiye’ye örnek bir projeyi olan Oyuncak Kütüphanesi oldu. Muğla’nın çocuk dostu bir kent olduğunu herkese gösterdiği için Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederiz” dedi.

Bir öğretmen emeklisi olarak bu tür hizmet ve yatırımları görünce gurur duyduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, “Atatürk Kurtuluş savaşı öncesinde Milli eğitim şurasını topladı. İzmir iktisat kongresini düzenledi. Savaş sırasında bunları yapması eğitime verdiği büyük önemi gösteriyor. Çocuklarımız için önemli bir eğitim ve sosyal yaşam alanı oluşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplumun tüm kesimlerine özellikle de çocuklara fırsat eşitliği yaratılmasının çok önemli olduğunu ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, burada ailelerinde de hemşehrilik duygularını arttırmaya çalıştıklarını söyledi. Gürün, “Bu kütüphanenin altındaki felsefe toplumda herkesin eşit olduğunu sevgiyle büyümesi gerektiğine olan inancımızdır. Burada ailelerde bir araya gelecek birbirleriyle kaynaşarak hemşehrilik duygularının artırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezimizde kütüphane açtık ve çok büyük ilgi görüyor. Spor dallarıyla ilgili çok farklı organizasyonlar düzenliyoruz. Kreş açtık ve buradaki sosyal alanlarda çocuklarını bırakmaya gelen aileler bir araya geliyor. Burada biz kaynaşmayı sevgiyi arttırmayı ve hemşehrilik duygularını geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncak kütüphanesini psikolog, sosyolog, eğitmen gibi çok farklı uzmanların görüş ve önerileri ile hayata geçirdik. Hiçbir zaman tek bir kişinin dediği ile hizmet yapılmaz. O nedenle alanında uzman kişilerden gerekli önerileri ve projelerini alıyoruz. Fikir benim çocuklarım dediğim personelden çıktı bizde lojistik ve malzeme desteği vererek projeyi hayata geçirdik” dedi.

Gürün ayrıca, “Burada çocuklarımızın ilgi alanlarını tesit ederek bu doğrultuda eğitim almalarını sağlamaya çalışacağız. Uzmanlarımız bu konuda ailelere yardımcı olacaklar. Bunu sadece burada değil her yerde yapmamız gerekiyor. Ülkemizin çok büyük bir genç beyin potansiyeli var. Bu potansiyeli sonuna kadar kullanabilecek bir sistem oluşturmak için tüm kurum, kuruluşlar birlikte çalışmalı. Barış içinde sevgi içinde mutlu bir Muğla yaratmak için çalışıyor geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 30 67
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Konyaspor 31 45
7. Trabzonspor 30 45
8. Kayserispor 30 45
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 31 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 30 35
14. Kasımpaşa 31 34
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 33 63
3. Pendikspor 33 61
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Keçiörengücü 33 50
10. Bandırmaspor 32 50
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 33 38
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 33 75
2. M.City 31 73
3. Newcastle 32 62
4. M. United 31 60
5. Tottenham 33 54
6. Aston Villa 33 54
7. Liverpool 32 53
8. Brighton 31 52
9. Brentford 34 50
10. Fulham 32 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Wolves 34 37
14. Bournemouth 33 36
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 33 30
17. Nottingham Forest 34 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 33 24
Takımlar O P
1. Barcelona 32 79
2. Real Madrid 32 68
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 31 50
6. Real Betis 32 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 32 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 31 39
14. Real Valladolid 31 35
15. Almeria 32 33
16. Valencia 31 33
17. Cadiz 31 32
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 32 16