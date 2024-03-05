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Büyükşehir, Muğla’yı korumak için 202 çevre davası açtı

YAŞAM 05.03.2024, 12:06
Büyükşehir, Muğla’yı korumak için 202 çevre davası açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi kentin doğasını, çevresini ve kıyılarını korumak için hukuki yollardan mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 202 dava açarak usulsüz imar uygulamaları ve çevreye zarar verebilecek düzenlemeleri engellemeye çalışıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, usulsüz olarak imara açılan ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplam 202 çevre ve imar davası açtı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi bir yandan çevre yatırımları gerçekleştirirken diğer yandan da çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi sit derecelerinin değiştirilerek eşsiz koyların yapılaşmaya açılması, tarım alanlarının korunması ve farklı inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçilmesi için bu güne kadar toplam 202 dava açtı. Bu davalardan 26 tanesini Büyükşehir Belediyesi kazandı ve sonuçlanarak karara bağlandı. 44 dava da Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı ve bir üst mahkemede devam ediyor. 26 dava Büyükşehir aleyhine sonuçlandı ve 83 dava da devam ediyor.

BAŞKAN GÜRÜN; “HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”

Muğla’nın doğal ve tarihi güzellikleri ile dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yaşadıkları şehri koruyarak geleceğe taşımak için yatırımlar yanında hukuk mücadelesi de verdiklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Herkesin Muğla ile ilgili bir anısı, yaşanmışlığı vardır ya da olacaktır. Muğla sadece nüfusa kayıtlı olanların yaşadığı bir şehir değil, her mevsim yerli ve yabancı misafirleri ağırlayan, sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehridir. Eşsiz güzellikleri ile bir çekim merkezi olan şehrimizi korumak, gelecek nesillere yeşili ve mavisiyle çok güzel bir Muğla miras bırakmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Çevreye saygılı yatırımlarımız yanında, yeşilimize, mavimize zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuk mücadelemizi de sonuna kadar sürdürüyoruz. Muğla için açtığımız davalar, verdiğimiz hukuk mücadelesi ile gelecek nesiller de bu özel şehirde yaşamaktan mutlu olacak ve bu şehrin kıymetini bilecek” dedi

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