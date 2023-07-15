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Büyükşehir Kocaeli'de gönüllere dokundu

YAŞAM 15.07.2023, 11:19
Büyükşehir Kocaeli'de gönüllere dokundu

Kocaeli Büyükşehir, Hayatın İçindeyim Projesiyle Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşların gönlüne dokunuyor, fiziksel, sosyal ve ruhsal destek veriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde başlattığı ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında, 65 yaş üstü vatandaşın sosyal ve kültürel etkinlikler içinde yer almasını sağlıyor. Vatandaşın sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler içinde bulunmasını sağlayarak, bireyin fonksiyonel bağımsızlığının artmasına büyük ölçüde vesile olunuyor. 

HAREKETSİZLİK YAŞLILIĞI HIZLANDIRIR

Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen, sosyal aktiviteler aracılığıyla bireylerin ruh ve beden sağlıklarını korumak maksadıyla hayata geçirilen aktif yaşlanma programı Hayatın İçindeyim Projesindeki tüm aktiviteler ve üyelik ücretsizdir.

KUTSAL EMANETLER SERGİSİ GEZİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Birimi geçen hafta vatandaşları Türkiye’nin ilk ve tek gezici kutsal emanetler sergisi olan Hadim-ul Haremeyn Kutsal Emanetler Koleksiyonunu gezdirdi. Vatandaşlar Güvenç-Hülya Taşer çiftine ait sergide Kâbe örtüleri, Kâbe Anahtarı, Destimal-i Şerif, Peygamber ve Sahabe Kılıçlarının röprodüksiyonları; Mescid-i Nebevi Çinileri gibi birçok kıymetli eseri yakından görme şansı buldular. Topkapı Sarayında bulunan kutsal emanetleri ölçümleyerek hazırlanan 3 boyutlu tefrikalarından oluşan eserler ayrıca rehber eşliğinde hikâyeleri vatandaşa anlatıldı.

SERGİDEN KONSERE

Anadolu halk ozanı Aşık Veysel’in türkülerini seslendiren Yavuz Bingöl’ün konserinde bir araya gelen 65 yaş üstü vatandaşlar da sevilen türkülere eşlik ettiler. Yetkililer müziğin yaşlıların yaşam kalitesini artırarak etkin ve verimli bir yaşlılık dönemi geçirmelerine katkı sağladığını, müziğin eğlendirici, rahatlatıcı, coşturucu gibi duygu durum üzerindeki etkilerinden faydalanılması gerektiğini belirtiyorlar. 

FİZİKSEL, SOSYAL VE RUHSAL DESTEK

Sergi, konser ve gezi gibi etkinlerin yer aldığı Hayatın İçindeyim projesinde yetkililer evde kalan yaşlıların mutlaka fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Yaşlanma ile vücut fonksiyonlarında görülen zayıflama ve azalma, doğal ve fizyolojik olarak kabul edildiğini belirten yetkililer; Yaşlılık göstergelerinin genellikle 60 yaşlarında kendisini göstermekte olduğunu ve 80 yaşlarına doğru bu göstergelerin insana yerleştiği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajlarının aktarıldığı “Güneş Ülke Anadolu” temalı konserde bir araya gelen 65 yaş üstü vatandaşlar besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlunun eserlerini dinleme fırsatını da yakaladı. Etkileyici piyano tınısıyla bazen hüzünlenen, bazen de coşan vatandaşlar bu tür etkinlikleri hazırlayana teşekkürlerini sundu.

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Aktif Yaşlanma Programı’ olan ‘Hayatın İçindeyim’ projesi kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Yetkililer; Alzheimer ve Demans ile sürdürülebilir hayat, sağlıklı beslenme, hastalıklardan korunma yöntemleri, aşı ve önemi, güvenli internet kullanımı gibi konularda eğitimlerin devam edeceğini belirtti. ‘Hayatın İçimdeyim” projesinde Akademi Kulübü, Yeşil Sevenler Kulubü ve Sağlıklı Yaşam Kulübü yer almakta ve https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden sayfasından başvuru da bulunulmaktadır.

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