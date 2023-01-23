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Büyükşehir, kent tarihine katkı sunuyor

YAŞAM 23.01.2023, 09:00
Büyükşehir, kent tarihine katkı sunuyor

Büyükşehir, önemli tarihi geçmişe sahip kentteki birçok kazı ve yüzey araştırmalarına da destek sağlıyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, kentin genelindeki 17 bölgede kazı ve yüzey araştırmalarına ayni, maddi ve gıda kolisi desteğinde bulunuyor. Önemli kazı alanlarından biri de Aydıncık ilçesinde yer alan Kelenderis Antik Kenti. Kelenderis’deki kazı çalışması ile önemli tarihi buluntular açığa çıktı.

Aydın: “Kelenderis’de hem koruma, hem de kazı çalışmalarımız devam ediyor”

2021 yılından beri Kelenderis Antik Kenti’nde kazı başkanlığı görevini yürüten, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Aydın, kazı çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Kelenderis Antik Kenti, 1987 yılından beri aralıksız kazılan ve 2021 yılına kadar 2’şer aylık, 2021 yılında da 12 aylık periyotlarla aralıksız devam eden bir kazı alanı. Burada Roma Dönemi’ne ait, restorasyonunu ve kazısını bitirdiğimiz ve liman hamamı olarak adlandırdığımız bir yapımız var. Bazilikal planlı bir kilisemiz var. Tabanında 376 metrekare mozaiklerle döşeli. Onun da çatı projesini bitirdik” dedi. Odeon’da hem koruma hem kazı çalışmalarının devam ettiğini ve bir de restorasyonunu bitirdikleri bir liman mozaiği olduğunu sözlerine ekleyen Aydın, “Ayrıca Akropol’e ait surlarımız var, Akropol alanımız bulunmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Bakanlığı’ndan sonra ana destekçilerimizden biridir. Bizim gibi, Mersin’deki diğer bütün araştırmalara katkı sunmaktadır. Gönül ister ki daha fazla sponsor bulalım, ama bizim şu anda ana sponsorlarımızdan biri Mersin Büyükşehir Belediyesi. Bize maddi sponsorluk yanında, ayni katkıları da oluyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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