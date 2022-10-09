Büyükşehir Kayseri'yi dünyaya izlettiriyoe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri ve şehrin turizm değerlerini dünyaya tanıtmak için uygulamaya koyduğu turistik kameralara yenilerini ekledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi canlı yayın ile şehir ve ülke dışındaki hemşehrileri başta olmak üzere tüm dünyaya kameralar aracılığı ile tanıtan ve gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilgi gören uygulamasını yaygınlaştırıyor.

TOPLAM 41 KAMERA İLE KAYSERİ DÜNYAYA AÇILIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ve yaygınlaştırmayı sürdürdüğü, şehir merkezinde 32, Erciyes Kayak Merkezi’nde 9 olmak üzere toplam 41 turistik kamera uygulaması ile kent tanıtımı ve turizmine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin güzelliklerini, kendine özgü özelliklerini dünyaya açıyor.

MİLYONU AŞAN İZLENME MİKTARI İLE İLGİ GÖREN UYGULAMA

Kayseri’nin tanıtımı ve turizminde adeta lokomotif olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin turistik kamera hizmeti insanlar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Hem şehir içi, hem de şehir ve ülke dışından günlük toplam ortalama 1,5 milyon izleyiciye sahip uygulama şehrin tanıtımına, turizmine büyük katkı sağlarken, gurbetçi vatandaşların da memleket hasretini dindirmesine kısmen de olsa destek oluyor.

‘Osmanlı Sokağı’, ‘Hulusi Akar Cami’, ‘Cumhuriyet Meydanı 2’ ve ‘Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’ne de yerleştirilen turistik kameralar ile Cumhuriyet Meydanı, Valilik, Kayseri Kalesi, parklar, Talas Paraşüt İndirme Alanı, bulvarlar, Anadolu Harikalar Diyarı, hayvanat bahçesi, kavşaklar, Hunat, Talas, türbe, tepe gibi mekânların yanı sıra Erciyes Tekir Yaylası, kayak merkezi gibi turizm merkezlerinin de canlı gösterimi gerçekleştiriliyor.