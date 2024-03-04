Büyükşehir Kaymek’ten Erciyes Dağı’na hiç gitmeyen 55 kadına jest

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Erciyes Kayak Merkezi’ni yakından görme imkânı olmayan 55 kadını Erciyes’e götürdü.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 11 birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 41 tesiste 55 farklı noktada hizmetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, kursların yanı sıra insan odaklı faaliyet ve etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda KAYMEK, kadın kursiyerlerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş kayak merkezi olan 19 mekanik tesisi, 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren Erciyes Kayak Merkezi’ni gezdirdi.

KAYMEK tarafından, Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Erciyes Dağı’na hiç gitmeyen 55 kadın kursiyer, Erciyes’e geziye götürüldü. Gezi esnasında teleferiğe binen ve kayak yapan kursiyerler Erciyes’in tadını doyasıya çıkardı. Kursiyerlere çeşitli ikramların da yapıldığı gezi, toplamda 4 saat sürdü.

Erciyes Kayak Merkezi’ni yakından gören kadınlar, “Emeği geçen başkanımıza teşekkür ederim. Allah razı olsun onlardan, yedik, içtik, gezdik” dedi.