Son Dakika

Büyükşehir kadınların yanında

YAŞAM 20.12.2022, 09:00
Büyükşehir kadınların yanında

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında açtığı kurslar ve verdiği desteklerle 4 bin 513 kadının hayatına dokundu. Başkan Mustafa Demir, “Her zaman olduğu gibi 2023 yılında da kadınlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz” dediSAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 2019’dan bu yana mefruşattan, ön muhasebeye, Kur’an Kursu’ndan takıya kadar 96 farklı kurs programı düzenlendi. Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali ve Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi’nde düzenlenen kurslarda 3 bin 268 kadının mahareti teknik bilgiyle harmanlandı. Düzenlenen gezilerle 4 yılda 1000 kadına farklı yerleri görme ve tanıma fırsatı sunuldu. Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda seminer, konferans ve etkinliklerle 8 bin 864 kadının hayatına ışık olurken, 1030 kişiye de 3 bin 628 seans psikolojik destek sağladı. Ücretsiz olarak hizmet veren kurslarla kadınlar hem meslek öğrendi hem de üretmenin ve kazanmanın hazzını yaşadı.

2022’DE DE KADINLARA BÜYÜK DESTEK

2022 yılında ise 40 ayrı kursta 1319 kadın eğitim alırken 450 kadın düzenlenen gezilerle hem gezdi hem eğlendi. Psikolojik destek hizmetleri kapsamında Büyükşehir 2022 yılında 464 ailenin yanında oldu. 2022 yılında düzenlenen eğitim, seminer ve etkinliklerden ise 2 bin 280 vatandaş yararlandı. Toplamda 4 bin 513 kadının hayatına dokunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Biz kadınlarımızın hayatın her alanında yer almalarını istiyoruz. Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşeni yapma gayreti içindeyiz. Kurslar düzenliyoruz. Üstelik tamamen ücretsiz. Kadınlarımız yeter ki üretsin. Son 4 yılda kurslarımızla, etkinliklerimizle kadınlarımızın hayatına dokunduk. 2023 yılında da kadınlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4