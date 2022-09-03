Büyükşehir İtfaiyesi’nden GESOTİM’e eğitim

Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri, eğitim hizmetleri kapsamında Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği’ne eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitim faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Bu bağlamda KOBİTEM, eğitim hizmetleri kapsamında Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği’ne (GESOTİM) eğitim verdi.

YÜKSEK AÇI KURTARMA EĞİTİMİ

Kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, okullar, kurs merkezleri ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm vatandaşlara eğitim hizmeti sunan KOBİTEM, GESOTİM üyelerine Yüksek Açı Kurtarma ve Yüksekte Çalışma eğitimi verdi. Eğitimde yüksek açı kurtarma operasyonlarında kullanılan donanım, ipler, düğümler, iniş ve tırmanma yöntemleri, kazazede tahliyesi başta olmak üzere birçok konuda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

STKLARA EĞİTİM

17 Ağustos Marmara Depremi sonrası Gölcük’te kurulan ve kurulduğu dönemden itibaren ülkemizde diğer bölgelerde meydana gelen acil durumlarda da görev alan GESOTİM, afetlerde sivil toplum duyarlılığı ve gönüllü hizmetler anlamında Kocaeli’de hizmet veriyor.

EĞİTİM TALEPLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Müdahale Şube Müdürlüğü, Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, AFKOM Şube Müdürlüğü vasıtasıyla tüm vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet veriliyor. Eğitim hizmeti almak isteyen vatandaşlar, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 318 28 00 numaralı hattından bilgi alabiliyor. Acil durumlarda ise 112 numaralı Acil Yardım Hattı’ndan destek alınabiliyor.