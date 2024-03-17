Büyükşehir hortum yaralarını sarıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi hortumdan zarar gören Kumlucalı üreticilerin ardından Demreli üreticileri de yalnız bırakmadı. Hortum afetinden serası zarar gören Beymelekli üreticilere naylonları teslim edildi.ANTALYA (İGFA) - Kumluca ve Demre’de 5 Mart’ta yaşanan hortum felaketinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi yaraları sarmaya devam ediyor. Kumlucalı afetzede üreticilere sera naylonlarını teslim eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Demre Beymelekli üreticilere de sera naylonu dağıtımı yaptı.

BEYMELEKLİ ÜRETİCİLERE NAYLON DAĞITILDI

Hortumun ardından kısa sürede afet bölgesine giden ve hasar tespit çalışması gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Hizmet Birimi önünde naylon dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtımda hazır bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Seyit Emre Bilici, “5 Mart günü Demre ilçemizde bir doğal afet söz konusuydu. Yaklaşık birkaç saat içerisinde uzman arkadaşlarımızla beraber gelip hasar tespitinde bulunduk. Yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Bugün itibariyle Demre ilçemizin Beymelek Mahallesindeki mağdur üreticilerimizin sera naylonlarını teslim ettik. Bu teslimlerimiz ileriki günlerde de devam edecek” dedi.

MAĞDURİYETLERİ KISA SÜREDE GİDERİLDİ

Mağduriyetlerinin kısa sürede çözülmesinden memnuniyet duyan Demreli üreticiler de yaralarını saran Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Beymelek Mahalle Muhtarı İbrahim Ünlü, “Kısa zamanda mahallemizden geçen hortum nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza Antalya Büyükşehir Belediyesinin göndermiş olduğu naylonları dağıtıyoruz. Muhittin Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.