Büyükşehir geceyi gündüze çeviriyor

Kocaeli’nin prestijli noktalarına yapılan ışıklandırmalar bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.KOCAELİ (İGFA) - ‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında kentin estetik, modern ve aydınlık görüntüsüne büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında her ilçeye dikilen yüzlerce aydınlatma direkleri, ilçe merkezlerini bambaşka bir görünüme kavuşturuyor, meydan ve caddeler görselliği ile dikkat çekiyor. Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçe merkezleri ışıl ışıl görünümüyle Kocaelilerin beğenisini kazanıyor.

VATANDAŞLAR DAHA RAHAT, DAHA GÜVENLİ

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin her köşesine estetik dokunuşlar yapıyor. Bu bağlamda modern aydınlatma sistemiyle tüm Kocaeli’yi ışıl ışıl yapan Büyükşehir böylece vatandaşların geceleri daha rahat ve güvenli yürümelerini sağlıyor.

MODERN AYDINLATMA SİSTEMİ

Kentin prestijli noktalarına modern aydınlatma sistemi kuran ekipler, monte ettiği dekoratif aydınlatma direkleriyle tüm kenti estetik ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuyor. Bu kapsamda Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri son yıllarda yaptığı çalışmalar ile adeta geceyi gündüze çeviriyor. Ekipler, Kocaeli genelinde 3 bin 150 direk dikerken, 5 bin 880 adette armatür kullanarak, kentin caddelerini rengârenk bir görünüme kavuşturdu.

HER İLÇE IŞIL IŞIL

Teknolojinin son imkanlarını kullanarak vatandaşlara kaliteli hizmet götüren Büyükşehir, LED aydınlatma ile caddeleri ve parkları sadece gündüz yaşayan yerler olmaktan çıkarıyor. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan prestijli caddelerde mevcut eski aydınlatma direklerini sökerek, yerlerine TEDAŞ tip test onaylı görsel LED’li dekoratif alüminyum aydınlatma direkleri ve yine TEDAŞ tip test onaylı LED armatürler kullanan Büyükşehir, her ilçeyi ışıl ışıl görünüme kavuşturdu.

5.819 DİREK, 9.442 ARMATÜR

Kocaeli’nin ulaşım ağını genişleten ve kaliteli yollar inşa eden Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de, kent genelinde yüzlerce aydınlatma direkleri monte ederek, kentin ışıl ışıl olmasını sağladı. Galvaniz direk sayısı olarak Kocaeli genelinde bin 825 direk diken, 2 bin 247 adette armatür kullanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, dekoratif direk sayısı olarak da Kocaeli genelinde 836 adet direk ve bin 315 adet armatür kullandı. Ekipler böylece 2 bin 661 direk ve 3 bin 562 adet armatür ile şehrin görünümüne ve caddelere farklı bir hava katmış oldu. Son yıllarda yapılan çalışma ile Kocaeli’de toplam 5 bin 819 direk dikildi, 9 bin 442 adette armatür kullanıldı.