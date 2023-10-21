Büyükşehir Elmalı Bayralar köprüsünü yeniledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı’nın Bayralar Mahallesi ile Tekke Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprüyü yeniledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya’nın tüm ilçe ve mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Elmalı’nın Bayralar Mahallesi ile Tekke Mahallesini birbirine bağlayan köprü yenileme çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen bu projede, sürücülerin güvenliği ve konforu ön planda tutuldu. Günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kalan eski köprü yıkılarak yerine modern ve geniş köprü inşa edildi. Köprü çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte köprünün yol ile olan bağlantısına sıcak asfalt hazırlık çalışmalarına başlandı.