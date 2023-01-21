Büyükşehir ekiplerinden hızlı müdahale

Finike ilçesi Alacadağ - Asarönü yol hattında toprak kayması sonucu yol altında oyuk oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri araç ve yaya güvenliği açısından tehlike arz eden duruma müdahale ederek taşlarla set çalışması gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Finike Alacadağ - Asarönü yol hattında toprak kayması sonucu oluşan oyuk için çalışma yapıldı. Çalışmada yolun altı doldurularak taşlarla set çalışması yapıldı. Büyükşehir ekiplerinin müdahalesiyle yaya ve araç trafiğinin güvenliği yeniden sağlandı. Çalışmayı yakından takip eden Alacadağ Mahallesi Muhtarı Ramazan Erol ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Öner Başkan Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.